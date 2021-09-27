第二批消費劵國慶發放　 華置旗下商場將送逾千萬元現金券

華人置業（0127）行政總裁陳凱韻表示，政府早前發放第一期消費券有效刺激市道，旗下商戶生意明顯增加，提振經濟的作用比預期理想。

為配合政府將於10月1日發放第二期消費券，該集團管理的The ONE等六大商場，除了繼續送出總值超過1,000萬元的現金券，更加推多款精選禮券及商品以低至10元出售，以振興本地經濟。

逾360萬元的商戶現金券陸續上架

旗下六大商場分別是The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，於10月1日下午3時起，「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店將有新一批總值逾360萬元的商戶現金券陸續上架，當中包括I.T、玩具反斗城等，再度以特惠價7折發售，至於Levi's及G-SHOCK等精選禮券，會以超低價3折發售。此外，網上商店將以10元的發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。

另一方面，六大商場的「消費券線上線下大賞」自 8月推出 以來 反應熱烈，將繼續送出總值超過1,000萬元的現金券。凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，有機會獲得500萬元「線下」消費獎賞、500萬元「線上」額外商場現金券、以及5倍會員積分的三大獎賞。