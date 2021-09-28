油價升至三年高位　高盛預計年底前將達90美元

美油上漲並收於近三年來的最高水平。截至收盤，紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲1.47美元，漲幅2%，收於每桶75.45美元，創2018年10月以來即期期貨的最高收盤價。

11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.44美元，收於每桶79.53美元，漲幅1.84%。

據《新浪財經》報道，高盛將今年年底前全球原油價格預期從每桶80美元上調至90美元，原因是墨西哥灣供應中斷和市場需求走強。

以Damien Courvalin為首的高盛策略師表示，「雖然我們長期以來一直看好石油，但當前全球石油供需缺口大於我們的預期，全球需求從三角洲影響中復甦的速度比我們預測還要快，而且全球供應剩餘仍低於普遍預期。」

颶風對墨西哥灣造成的供應中斷遠遠抵消了歐佩克+7月份宣佈的增產計劃。9月早些時候，颶風艾達和尼古拉斯席捲墨西哥灣，破壞了平台和其他基礎設施，並導致生產商關閉了大部分海上生產。

這是因為歐佩克+9月早些時候同意堅持其緩慢增加產量的計劃。此前，新冠病毒的流行打擊了全球需求後，歐佩克採取了創紀錄的減產措施。

由於疫苗讓更多國家重新開放，全球原油需求以快於預期的速度反彈。此外，高盛策略師表示，全球天然氣短缺的風險「完全偏向上行」。

9月27日，天然氣期貨價格回升至2014年2月以來的最高水平。10月天然氣期貨價格上漲57美分，漲幅高達11%，收於每百萬英熱單位5.706美元，為2014年2月以來的最高近月合約收盤價。

高盛策略師表示，儘管布倫特原油價格可能在短期內達到每桶90美元，但到2022年年底將回落至每桶80美元。與此同時，WTI原油預計將在年底達到82美元，到2022年底將跌至77美元。