融創﹕內地項目建設經營正常　並無向紹興政府提交網傳報告

昨日網傳融創中國（1918）紹興公司向政府求助，觸發股價大跌9%。公司其後發出聲明，指出關於近日在網上流傳融創紹興公司相關內容作以下回應﹕

公司指出整個事件的起因是紹興公司負責人獲悉9月24日上午紹興市相關領導將督查黃酒小鎮項目安全生產工作，想借機就解決公司在紹興項目已售房源的網簽問題尋求支持，初步整理了相關文字內容，作為向政府口頭匯報腹稿，但在9月24日上午9時因操作失誤發至了紹興本地一個房產交流群，造成信息外泄。

公司又指出從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告。就此事件對公眾造成的誤導深表歉意！

公司又表示，紹興市相關領導在9月24日當日黃酒小鎮的督查中，認真聽取了專案建設推進情況、安全施工措施等有關彙報。融創自2016年9月進入紹興以來，相繼開發了8個精品專案，累計銷售282億元（人民幣‧下同），2021年截止到9月26日銷售已達88億元，在紹興市場贏得了非常良好的客戶口碑。基於紹興優越的營商環境和健康平穩的市場，於2020年底投資了大型綜合文旅項目黃酒小鎮。公司指出堅定看好紹興城市發展，未來還會繼續深耕，加大在紹興的投資力度。

融創集團在全國範圍內的項目建設運營正常、銷售良好，1至8月實現合同銷售額4,15億元，同比增長33%，集團整體經營健康。