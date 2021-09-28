恒指續揚逾400點　阿里巴巴漲半成　重上150元｜持續更新

美匯指數報93.42，迫近93.5；美國10年期債息自6月以來首次衝上1.5厘，曾高見1.5131厘，飆6.2個基點。美股隔晚個別發展，標指微跌0.28%，收市報4443點。納指挫0.52%，收市報14969點；道指收市仍升71點或0.21%，報34869點，為連升第4個交易日。



港股方面，恒指周一（27日）收報24208點，微升16點，今早「黑期」升約40點在24200點附近。騰訊（0700）、小米（1810）昨晚均公布公司進行回購；另內地限電措施令很多工廠被迫停產，多個行業大受波及，例如下游造鋼鐵水泥等，部份板塊如資源、電力、汽車均回吐，可密切關注。



【10:53】阿里巴巴漲半成 重上150元

恒生指數最新升逾400點或1.65%，報24609點，恒生科指亦漲112點或1.84%，報6216點，大市成交額暫為559.37億元。

阿里巴巴（9988）續揚逾半成，報150.2元。

華潤置地（1109）曾彈升逾8%，高見32.4元，現報31.85元，仍漲6.7%；碧桂園（2007）亦漲7.1%，報7.82元；碧桂園服務（6098）升8.7%，報57元，中國海外發展（0688）升7.5%，龍湖集團（0960）漲6.6%。

【10:00】濠賭股全線反彈

澳門全民檢測未見陽性報告，濠賭股全線反彈，其中藍籌股金沙（1928） 彈4.6%，報15.54元；銀娛（0027）升1.5%，報39.4元。

【09:52】汽車、體品個股反彈

電動汽車股個別走，吉利（0175）漲1.4%，報22.25元；廣汽（2238）漲1%，報7.06元；比亞迪（1211）先升後跌，現報241.6元，跌0.3%；長汽（2333）亦跌0.17%，報28.8元。

體品股同樣個別走，安踏（2020）升2.8%，報143元；滔博（6110）升0.35%，報8.56元；361度（1361）則跌0.27%，報3.68元；特步（1368）跌1.5%，報10.44元；李寧（2331）挫2.44%，報85.85元。

恒指現報24397點，升188點或0.78%。

【09:43】融創中國飆逾12%

阿里巴巴（9988）續揚4.4%，報148.2元；快手（1024）彈升4.7%，報85.2元。

融創中國（1918）彈升12.35%，報14.56元。

恒生指數最新升193點或0.8%，報24402點，恒生科指亦漲72點或1.19%，報6176點。

【09:35】阿里、快手彈逾3%

阿里巴巴（9988）開市後續揚3.5%，報146.9元；快手（1024）彈升3.7%，報84.4元。

【09:30】奧園高開逾半成 獲李家傑入股

中國奧園（3883）向主席郭梓文及恒基﹙0012﹚聯席主席李家傑配股，籌約10億元，該股今早高開5.56%，報3.99元。

是次配股價為3.708元，李家傑及郭梓文認購奧園新股份將分別佔擴大已發行股份總數約 3.64%及5.46%。

【09:20】恒生指數高開114點

恒生指數高開114點或0.47%，報24323點；恒生科指高開47點或0.77%，報6150點；恒生國指開報8616點，升32點或0.38%。大市成交額達26.86億元。

供不應求關係，國際油價持續造好。中石油（0857）微升1.04%，報3.89元；中石化（0386）漲0.26%，報3.87元；中石油（0883）高開1.18%，報8.58元。

中國恒大（3333） 高開3.14%，報2.63元，恒大物業（6666）微升0.67%，報4.5元，恒大汽車（0708）微彈1.5%，報2.05元。

騰訊（0700）高開0.52%，報467元；美團（3690）高開1.45%，報252元；阿里（9988）彈升2.5%，報145.4元；小米（1810）微升0.23%。

滙豐（0005）上揚2.4%，報41.25元；平保（2318）亦升0.94%，報54.45元。