美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)在研討會上表示,若美國加密貨幣市場和相關平台不受監管機構管轄,相關市場將不會有好結果。

根斯勒在周一(27日)研討會上被問到,對於近日橋水基金創辦人達里奧(Ray Dalio)直指監管機構將「殺死」加密貨幣,他表示,有交易場所及借貸場所圍繞加密貨幣聯合行動,涉及的代幣不只是幾十個,而是數百個,甚至是數以千計,若將此情況列入豁免監管,相信將不會有好的結局。(This is not going to end well)

根斯勒補充他的觀點,加密交易將會受益於更清晰的監管。他舉了個例子,「汽車路上受益於路燈指示、停車標誌及交通警察等規條。他又稱,假若沒有裁判和規則,足球和籃球項目方面也不太可能取得成功。」

根斯勒於本月初曾表示,需要重新考慮股市結構,為所有投資者創造公平的競爭環境。「我們不能想當然地認為美國股市將永遠被認為是世界上最有效、最具流動性的市場」。