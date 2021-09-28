譚仔唔夠辣？　孖展認購反應「淡」　或因餐飲股無啖好食｜拆局

近日新股市場焦點之一，莫過於譚仔國際（2217），皆因港人儘管不多投資，也愛吃譚仔米線。不過，譚仔國際雖然令沉寂一時的IPO市場再掀熱議，但孖展認購反應卻很一般，估計孖展額僅19億元，超額認購約13倍。外電亦引述消息指，譚仔國際計劃以接近招股價下限定價。



投資者愛吃麻辣米線，卻對譚仔國際不太感興趣，或許是近期港股氣氛不濟所致。但投資者更關注的是，本港餐飲股近年表現平平，更持續受疫情影響，加上譚仔估值並非便宜，與同業相比似乎偏貴，令其吸引力大減。



早在譚仔國際上市前，本港已有多家有名的上市餐飲集團，包括大家樂（0341）、大快活（0052）、翠華（1314）及太興（6811）。雖說幾家公司都是本地餐飲股，但其業務結構、收入來源都各有不同，未必適宜讓投資者作直接比較。

先翻看上市超過35年的大家樂（0341）最近一個財年的經營表現。截至今年3月底止，大家樂全年收入錄67.14億元，來自中國內地業務佔17.8%，本港則佔82.1%。在本港業務方面，來自速食餐飲的收入達42.16億元，當中包括大家樂、一粥麵；至於休閒餐飲收入達6.22億，品牌包括上海姥姥、米線陣、The Spaghetti House（意粉屋）和Oliver’s Super Sandwiches（利華超級三文治）。

現時大家樂市盈率約22.8倍，市帳率約2.74倍，以市盈率計幾乎是全行最高。

太興集團擁有15個餐飲品牌，包括太興、茶木、靠得住、敏華冰廳、錦麗。（資料圖片）

大家樂、太興採多品牌策略

另一家同樣經營多品牌的餐飲股—太興集團（6811），截至2020年底止，全年收入錄27.97億元，當中港澳台收入佔81%，中國則佔18.8%。太興集團除旗艦品牌「太興」外，合共擁有15個餐飲品牌，包括「太興」、「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」等。其市盈率、市賬率相比大家樂偏低，分別約13.6倍及1.51倍，而且派息率較高，惟交投相對疏落。

至於大快活（0052）及翠華控股（1314）品牌較為集中，主要經營核心品牌餐廳。截至2021年3月底，大快活全年收入達26.48億元，當中香港佔25.25億元，佔比達95%；中國內地僅佔1.15億元。另一邊廂，翠華上財年收入錄得9.56億元，當中來自中國內地的收入高於香港，達4.84億元，佔比達50.6%。而2020年度在疫情爆發前，香港收入佔比達63%。

譚仔國際接近100%收入均來自香港的餐廳業務。（資料圖片）

日資大股東 近100%收入來自香港

譚仔及三哥雖然已被日資公司東利多Toridoll收購，上市前擁譚仔國際99.5%股權。不過，譚仔可謂是近年「最本地」的香港餐飲股，幾乎100%收入均來自香港地區。根據招股書顯示，2021年3月底止年度，譚仔國際收入達17.94億元，當中香港區已佔去17.83億元，佔整體收入的99.3%。

另外，有別於大家樂、太興等上市飲食集團，譚仔國際主要經營雙品牌，正是大家熟悉的「譚仔」和「三哥」，品牌效應相對單一，2021年3月底止全年收入分別錄得8.9億及9億元收入，貢獻佔比相若。

大快活集團主要經營大快活快餐品牌，僅有少量特色餐飲，有別於大家樂及太興有眾多子品牌。（歐陽德浩攝）

譚仔靠外賣轉化堂食限制危機

由此可見，譚仔國際的定位相對是以本地生意為主、主力經營雙品牌，類似大快活的生意模式。較為不同的是，大快活是經營快餐店業務，而譚仔則是主打休閒餐飲。現時大快活的市盈率約14倍，市賬率2.78倍；而譚仔國際招股價介乎3.33元至4.17元，歷史市盈率為15.5倍至19.4倍，市賬率介乎2.79至2.97倍。

譚仔發售價或被市場認為偏貴，但實際上它如此定價不無道理。面對疫情帶來的挑戰，譚仔成功將堂食流失的客量，轉化成外賣訂單，減少負面影響。根據招股文件，譚仔國際2021年可比較餐廳的堂食收入，按年大減36.9%，同時外賣自取及到戶訂單急增66%，使整體同店收入按年下跌僅9.35%。然而，同期大快活的同店銷售卻下降約15%。

再者，由於譚仔國際孖展超額認購僅十多倍，最終或不會以上限價定價。今日有外電引述消息指，譚仔國際計劃以接近招股價下半部分定價。若最終貼近下限價定價，其歷史市盈率僅約15倍，僅輕微高於大快活。

最近三年本地飲食股表現疲弱，表現甚至落後恒生指數。（Bloomberg）

餐飲股近年表現比恒指更差

除了譚仔國際的估值之外，令投資者考慮是否成為譚仔的股東，或許與飲食股近年的表現有關。根據市場統計數字，大家樂、大快活、翠華最近三年均錄得累積跌幅，其中翠華累瀉66%，大家樂及大快活分別累跌20%及39%。同期恒指僅跌逾一成，反映多隻主要飲食股均跑輸大市。

至於2019年才上市的太興集團，是四家上市餐飲股近一年以來唯一錄得升幅的一家。不過，太興集團2019年6月13日首掛，當日已插水17%，每手帳蝕520元。若以周一（27日）收市價1.61元計算，已經較招股價3元接近「腰斬」。

譚仔國際10月6日公布定價及招股結果，7日於聯交所正式上市，且看屆時能否打破飲食股的魔咒，還是如太興一樣破發。