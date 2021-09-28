金管局﹕續與其他央行深化研究　推動以央行數碼貨幣推動跨境支付

金管局聯同國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心、泰國中央銀行、人民銀行數字貨幣研究所及阿拉伯聯合酋長國中央銀行發布題為「Inthanon-LionRock to mBridge: Building a multi CBDC platform for international payments」的報告，闡述「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目的中期研究成果。

mBridge項目為金管局「金融科技2025」策略其中一項措施，目的是加強就央行數碼貨幣的研究，令香港能就相關的未來發展作好充分準備。透過mBridge項目，金管局進一步開發在較早階段建立的跨境走廊網絡原型，以支援更多種貨幣及接通各地新或傳統的支付系統。

報告指出，經提升後的原型能為參與央行帶來各種好處，包括可管理各自央行數碼貨幣的流動性、監察各自所發行央行數碼貨幣的流量與餘額、提高交易私隱度，以及將某些合規功能自動化。與目前的代理銀行模式相比，原型可以大大加快跨境資金轉撥流程及節省成本。

金管局副總裁李達志表示，一直以來，憑著穩健先進的金融基礎建設，香港得以成為成功的國際金融中心。mBridge項目利用香港在全球金融體系現有的優勢及網絡，有助在往後的數碼化進程中保持領先的地位。金管局將繼續與創新樞紐及其他央行密切合作，以擴大及深化是項研究，這亦有助推動全球探索利用央行數碼貨幣推動跨境支付。