周大福﹕消費券帶動港同店銷售增50%　冀25財年內地零售點至7000

通關遙遙無期，對本港零售業打擊重大，周大福（1929）除發展本地業務外，近年逐漸將業務重心轉移至内地，周大福表示在「十四五」規劃指導方針及「雙循環」策略的背景下，預計內地居民的可支配收入將有所增加。其現時全國門店約4,700間，目標於2025年開設共7,000間門市。

周大福執行雙動力策略

周大福表示將加快落實執行雙動力策略的兩大業務增長動力「實動力」及「雲動力」，分別持續拓展中國內地零售網絡版圖以及加速發展零售科技應用及智慧製造，提升供應鏈自動化水平及優化數碼化平台。

周大福珠寶集團董事總經理陳世昌表示，内地共同富裕政策能為集團帶來正面影響。「中國人口是金字塔結構，中、低下階層人民數量較多，而我們產品的ASP（平均銷售價格）為7,000元，因此縮短貧富差距對集團能帶有正面影響。」

受惠於消費券，周大福執行董事孫志強表示7、8月同店增長升逾50%，惟通關情況尚未確定，針對本地市場的開關店決策需要視乎市場情況、成本控制以及跟業主在租金方面的協商。他又指即使政府實施「來港易」，每日開放2,000個名額，仍然不見得珠寶業在未來半年有太大起色。

抓緊智慧零售商機

內地的新型消費快速發展，周大福表示顧客對個性化產品需求日增，締造智慧零售的商機，如旗下行銷工具的雲商365，至今已接觸超過500萬名顧客。集團預料，智慧零售的銷售額對內地零售值的貢獻，將由今年6月底的9.5%，提升至2025財年的12%。

内地市場成為各大商家必爭之地，集團將借助加盟商以進一步滲透至低線城市，計劃到2025財年零售點可逾7,000間。