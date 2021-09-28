本港8月出口貨值上升25.9%　輸往亞洲整體出口貨值升28.7%

政府統計處今日（28日）公布，8月份本港整體出口及進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.9%和28.1%；有形貿易逆差263億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

政府指，今年首8個月的商品整體出口貨值較按年上升29%。同時，商品進口貨值上升26.9%。首8個月錄得有形貿易逆差2,272億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

與去年8月份相較，輸往亞洲的整體出口貨值上升28.7%。輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升49.6%）、韓國（升39.8%）、泰國（升37.5%）、新加坡（升34.0%）和中國內地（內地）（升30%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升13.2%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升47.8%）、新加坡（升38.3%）、台灣（升32.9%）、菲律賓（升30%）和內地（升28.1%）。

短期內續惠及本港出口表現

政府發言人表示，8月份商品出口貨值續見25.9%的顯著按年增長。輸往內地、美國、歐盟及許多其他亞洲市場的出口明顯上升。2021年首8個月合計，商品貿易總額達65,099億元，較2018年同期的高位超出12.8%。

展望未來，環球經濟復蘇及區內貿易往來暢旺，應會在短期內繼續惠及香港的出口表現。然而，環球疫情發展仍然為經濟前景帶來不確定性。中美關係、地緣政治緊張局勢升溫等其他風險因素也須關注。