阿里成功接入微信支付　專家：前景非一片光明　只因兩原因炒高

阿里巴巴（9988）旗下應用程式接入微信支付，股價應聲彈高6.3%，報150.9元，重上150元關口。分析指，科企監管並無放鬆，阿里大彈只是趁期指結算前挾一挾淡倉。



據內媒報導，阿里巴巴旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支付，而淘特、閒魚、盒馬等應用程式也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。阿里巴巴已確認其消息屬實，並指會繼續與其他平台開放合作。不過卻未提及阿里巴巴旗艦網購應用程式淘寶、天貓接入微信支付的進度。

阮子曦指，阿里巴巴大彈既是因市場資金沒空間炒作，就以排除法炒股，避開中國限電受累股，兼且又借此消息炒上，趁機在期指結算前挾一挾淡倉。（美聯社）

阮子曦：消息實為中性 挾淡倉為主

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，是次消息實為中性，市場早知道阿里等科企均要開放其平台，故並非重大消息。同時，監管並無放鬆，科企前途並非一片光明，反而是阿里股價一直尋底，「今日大彈既是因市場資金沒空間炒作，就以排除法炒股，避開中國限電受累股，兼且又借此消息炒上，趁機在期指結算前挾一挾淡倉。」

就整個科技行業，他認為，中國監管仍在，科技股只會有反彈無升幅，而騰訊（0700）和美團（3690）最為可取，由於即將是中國十一國慶假期，美團有預約酒店服務，值得憧憬一下。再者，兩股均獲北水大手買入。北水由上周五至今日，合共淨買入騰訊和美團分別近48億元和35億元。騰訊和美團今日分別升1.1%和1.4%。

至於美國10年債息抽升至1.55厘水平，創近三個月高，會否對科技股不利，他認為港股科技股經已下跌很多，反而美國科技股處於高位，反而壓力較大，港股科技股即使有震動，下跌幅度亦不多。

騰訊和美團獲北水大手買入。北水由上周五至今日，合共淨買入騰訊和美團分別近48億元和35億元。

科企逐步開放平台 支付行業仍要整改

中國一直要求平台之間互相開放。淘寶App自8月接入銀聯雲閃付以來，目前已覆蓋全量用户。而微信支付收款碼與銀聯雲閃付App實現互認互掃之後，騰訊與雲閃付的互聯互通即將迎來更大進展，包括雲閃付App支持Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務，以及微信小程式支持雲閃付支付。

同時，在9月初，工信部召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，要求從9月17日起，各平台必須按標準解除屏蔽。騰訊公布關於《微信外部鏈接內容管理規範》調整的聲明。聲明稱，在確保信息安全的前提下，用户升級最新版本微信後，可以在一對一聊天場景中訪問外部鏈接。同時，通過QQ已經可以直接打開淘寶和抖音的鏈接，不再需要通過口令進行APP複製打開。

早前中國人民銀行行長易綱表示，要強化反壟斷，出台《關於平台經濟領域的反壟斷》指南，推動大型互聯網平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權。同時，又要堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營，同時要求支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接。下一步，將始終堅持發展和規範並重，支持和促進平台經濟守正創新、行穩致遠。

另外，人民銀行副行長范一飛表示，央行通過約談相關平台企業，規範餘額寶等「支付+基金」的業務模式，有序清理支付機構網絡貸款業務，要求企業迴歸支付本源，目前已取得了重要的階段性成果，一些監管措施已形成制度規範。未來，支付領域反壟斷有待深入，央行將持續督促平台企業落實支付業務整改要求。因此，在支付領域之中，料仍有新政策和監管出台，暫未能掉以輕心。