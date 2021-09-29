港股跌幅收窄至近200點　科指插逾2%　地產股逆市上揚｜持續更新

10年期債息一度高見1.5652厘，升7.8個基點；美滙指數升0.37%至93.73。國際油價連升5個交易日後獲利回吐，雙雙低收。 紐約11月期油收報每桶75.29美元，倫敦11月布蘭特期油曾升穿每桶80美元，是近3年來首次，高見每桶80.75美元，收報每桶79.09美元。



港股方面，恒指周二（28日）收報24500點，今日期指結算，「黑期」跌約250點在24250點附近，料港股低開。阿里（9988）昨日谷底反彈6%，但受外圍科網股大跌拖累，阿里美股早段較港低3%，另中國限電、中國恒大債務事件仍是焦點關注。



【09:53】華置停牌

華置（0127）公布停牌，停牌前報2.9元，升33.028%，成交額845萬元。

【09:42】地產股逆市上揚

恒指跌幅急收窄至不足200點，現跌188點或0.77%，報24311點。

有傳下周政府公布最新一份施政報告內，將提及降低強拍門檻，及增加土地供應，今早部份地產股逆市上揚，信置（0083）升1%，報10.52元，長實（1113）升0.7%，新地（0016）升0.5%，新世界（0017）升1%，太地（1972）跌0.2%，嘉里（0683）升0.5%，恒隆（0101）升0.9%。

華置（0127）一度抽升逾四成，高見3.12元，現漲33.028%，報2.9元，成交額789萬元。

友邦（1299）漲0.9%，報87.15元。

【09:32】創勝首掛瀉逾兩成

恒生指數急插逾400點，現報24097點，跌403點或1.65%。恒生科指亦跌3%，報6044點。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）插逾3%。

藥明生物（2269）亦挫3%，報121.8元。

生物製藥公司創勝集團（6628） 及東莞農商銀行（9889） 今日掛牌，創勝集團低開21.6%，報12.54元；東莞農商銀行插近13%，報6.9元。

【09:20】恒生指數低開223點

恒生指數低開223點或0.91%，報24276點；恒生科指低開120點或1.93%，報6111點；恒生國指開報8630點，跌89點或1.03%。大市成交額達30.69億元。

國際油價一度升穿高位但低收，中石油（0857）跌1.53%，報3.87元；中石化（0386）吐1.02%，報3.89元；中石油（0883）高開1.44%，報8.84元。

中國恒大（3333） 高開7.12%，報2.86元，恒大物業（6666）微升0.8%，報4.63元，恒大汽車（0708）漲3.45%，報2.4元。

騰訊（0700）低開1.7%，報461.6元；美團（3690）低開2.7%，報245元；阿里（9988）插1.7%，報148.3元；小米（1810）吐1.8%，報21.5元。

滙豐（0005）下跌0.86%，報40.5元；平保（2318）亦跌0.8%，報54.65元。