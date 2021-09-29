高盛：中國地方政府隱性債務已超過GDP一半

《彭博》引述高盛研究報告指，中國的地方政府隱性債務達到了經濟規模的一半以上，而鑒於土地出讓放緩已經帶來的財政收入壓力，政府需要靈活處理這個問題。

高盛發表的一份報告中表示，截至去年年底，地方政府融資平台（LGFV）的債務總額從2013年的16萬億元（人民幣，下同）升至約53萬億元，相當於內地生產總值（GDP）的52％，並且高於官方政府債務餘額。

LGFV是政府借入資金而不讓其出現在自己資產負債表上的一種工具，但金融市場將其視同於政府債務。

報道指，隨著經濟的反彈為其著力解決金融風險提供了空間，內地政府正在大力削減債務，但現時經濟成長面臨更多阻力，包括消費者不願開支、住房市場危機導致土地需求下滑、電力短缺和供應鏈中斷，市場正在尋找這一鷹派政策立場反思的信號。

報道又指，土地出讓是地方政府的主要收入來源，而隨著房地產開發商中國恒大（3333）的債務問題惡化，土地出讓速度已經放緩。

高盛在報告中寫道，鑒於土地出讓速度放緩，可能需要增加地方政府債券發行，提高地方政府融資靈活性，以支持整體經濟發展。為了彌補土地出讓收入萎縮留下的資金缺口，建議政府將2022年地方債發行額度在今年3.65萬億元的基礎上增加5,000億元。