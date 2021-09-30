Tesla大好友已清倉　但仍然看好︰我沒有無限的資金池

硅谷知名風投家、特斯拉（Tesla）大好友Chamath Palihapitiya當地時間周三（9月29日）披露，他已在特斯拉股價位於高位時沽清所有持倉，以獲得資金投資於其他想法。



《新浪美股》周四（30日）報道，Chamath Palihapitiya表示，他「在過去一年左右」退出了對馬斯克領導的這家電動汽車公司的押注，利用高股價套現資金，為自己的其他想法提供資金。

他說：「我沒有無限的資金池。所以當我有這些想法的時候，必須從某個地方籌集資金。」

今年1月當特斯拉股價在800美元左右時，Chamath Palihapitiya曾表示，該公司是一家「分佈式能源企業」，股價可能會再漲一倍甚至兩倍。特斯拉周三收於781.31美元。

特斯拉是去年股市的最大贏家之一，這得益於對電動汽車的強勁需求，以及投資者對成長型公司的偏好。該公司股價在2020年飆升了743%。今年以來，該股表現遜於大盤，漲幅為10.7%。

Chamath Palihapitiya周三表示，他仍然看好特斯拉，但他對該公司的看法發生了一點變化。他承認自己「完全低估了」電動汽車市場的規模。

他說：「你現在看到的時候，市場已經翻轉了……特斯拉作為一家一流的電動汽車公司會非常忙碌。」