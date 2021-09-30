科技股拖累大市跌87點　全月累跌1303點　碧服飆近6%冠藍籌

美國債息周三曾於高位1.559厘爭持，收市報1.526厘。隔晚美股個別走，道指收升90點或0.26%，報34390點。標指漲0.16%，收市報4359點。納指收市倒跌0.24%，報14512點。



今日假期前最後一個交易日，既是月結日，也是季結日。港股昨日收報24663點，北水缺席下成交明顯縮。多個板塊回吐，惟金融撐市。恒大系表現亦勇猛，恒大汽車飆逾44%，今早「黑期」跌約250點，在24400點附近，料恒指低開。



【16:10】港股月結日 全月恒指累跌1303點

港股月結日，全日低開低走，收跌87點或0.36%，收報24575點，全月累跌1303點；恒生科指全日則亦跌77點或1.26%，收報6101點；恒生國指亦跌34點或0.39%，收報8726點。北水缺席第二日，大市成交額不到千二億元，僅1,151.23億元。

科技股領跌，阿里巴巴（9988）上午曾創上市低位，見141元，全日仍跌4.11%，收市報142.2元；騰訊（0700）收報461.4元，挫0.77%；美團（3690）跌1.36%，收報246.6元；京東（9618）挫2.4%，收報283.2元；小米（1810）瀉近3%，收報21.35元。

內房股反彈，融創中國（1918）全日飆12.8%，收報16.6元；世茂集團（0813）升2.15%，收報14.26元；潤地（1109）跌4.45%，收報32.85元。

友邦（1299）全日漲1%，收報89.95元；港交所（0388）亦升1.05%，收報479.8元；中國平保（2318）則跌2.4%，收報53.25元；內銀股靠穩，招行（3968）回吐0.4%，收報62.05元；建行（0939）升0.18%，收報5.58元。

恒大（3333） 全日跌近4%，收報2.95元；恒大汽車（0708）挫近一成，收報3.02元；恒大物業（6666）則升2.4%，收報5.12元。

碧桂園服務（6098）全日升近6%，收報61.5元，成交額達11.44億元。

【15:15】滬深兩市高收 成交額逾9500億人

十一國慶前夕，內地股市午後向好。滬指午後升穿早市高位，日中最高見3572點，收報3568點，升31點或0.9%，成交額4,457億元人民幣。

深證成指終止四連跌，高位見14337點，收報14309點，升229點或1.63%，成交額5,047億元人民幣，兩市合共成交額9,504億元人民幣。

創業板收報3244點，升69點或2.19%。

【14:25】阿里巴巴仍跌3%

恒指午後跌幅收窄，現報24628點，跌34點或0.14%；恒生科指報6131點，跌48點或0.78%。

體育用品股個別發展，李寧（2331）漲2.1%，報89.8元；特步（1368）漲1.8%，報10.98元；安踏 （02020）無升跌，報146元。

【12:00】融創中國升近一成

港股假前呆滯，恒指半日跌212點或0.86%，午報24450點；恒生科指跌111點或1.8%，午報6068點；恒生國指午報8663點，跌96點或1.11%；大市成交額551.39億元。

ATM領跌，阿里巴巴（9988）半日下降4.3%，午報141.9元；美團（3690）跌2%，午報245元；騰訊（0700）跌1.8%，午報456.4元；京東（9618）挫5.2%，午報278.6元；小米（1810）亦跌近3%，午報21.35元。

信義玻璃（0868）半日挫逾半成，午報22.75元，暫為最大跌幅的藍籌。

友邦（1299）撐市，半日漲1.3%，午報90.2元。

融創中國（1918）半日大升9.5%，午報16.12元；潤地（1109）升2.07%，午報32.1元。

【10:35】科技股領跌

港股跌幅再次擴大，現跌287點或1.16%，報24376點。恒生科指亦跌114點或1.85%，報6064點。

科技股領跌，ATMXJ中，阿里巴巴（9988） 、京東（9618）跌逾4%，低見141.7元；騰訊（0700） 、美團（3690）跌逾1%；小米（1810） 跌近3%。

平保（2318）曾跌逾3%，低見52.6元，現報53元，跌2.8%。

傳領展（0823）購悉尼三個購物中心，股價曾揚逾3%，現漲2.3%，報66.75元。

【09:58】恒生指數跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄，現跌100點或0.41%，報24563點。

融創中國（1918）漲4.5%，報15.38元；碧服（6098）亦升3%，報59.8元。

【09:42】恒大汽車吐近兩成

恒生指數續跌逾300點，現報24350點，跌313點或1.27%。大市成交額暫為160.94億元。

恒大汽車（0708）被中策減持，股價應聲急吐，一度低見2.72元，插19.4%，現造2.75元，仍急跌17.9%，成交有1.64億元。

【09:38】濠賭股造好

港股續跌230點或0.93%，報24433點；恒生科指跌106點或1.72%，報6073點。

濠賭股造好，金沙中國（1928）、銀娛（0027）漲逾2%。

【09:20】恒生指數低開169點

恒生指數低開169點或0.69%，報24494點；恒生科指低開121點或1.97%，報6057點；恒生國指開報8663點，跌96點或1.11%。大市成交額達27.61億元。

騰訊（0700）低開1.9%，報456元；美團（3690）跌2.8%，報243元；阿里（9988）彈挫2.3%，報144.9元；小米（1810）瀉2.7%，報21.4元。

海爾智家（6690）開報25.7元，跌3%。

碧服（6098）高開2.5%，報59.5元。

友邦（1299）漲2.6%，報91.35元。