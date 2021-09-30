ATM累市阿里挫逾4%　恒指半日跌212點　內房股跑出｜持續更新

美國債息周三曾於高位1.559厘爭持，收市報1.526厘。隔晚美股個別走，道指收升90點或0.26%，報34390點。標指漲0.16%，收市報4359點。納指收市倒跌0.24%，報14512點。



今日假期前最後一個交易日，既是月結日，也是季結日。港股昨日收報24663點，北水缺席下成交明顯縮。多個板塊回吐，惟金融撐市。恒大系表現亦勇猛，恒大汽車飆逾44%，今早「黑期」跌約250點，在24400點附近，料恒指低開。



【12:00】融創中國升近一成

港股假前呆滯，恒指半日跌212點或0.86%，午報24450點；恒生科指跌111點或1.8%，午報6068點；恒生國指午報8663點，跌96點或1.11%；大市成交額551.39億元。

ATM領跌，阿里巴巴（9988）半日下降4.3%，午報141.9元；美團（3690）跌2%，午報245元；騰訊（0700）跌1.8%，午報456.4元；京東（9618）挫5.2%，午報278.6元；小米（1810）亦跌近3%，午報21.35元。

信義玻璃（0868）半日挫逾半成，午報22.75元，暫為最大跌幅的藍籌。

友邦（1299）撐市，半日漲1.3%，午報90.2元。

融創中國（1918）半日大升9.5%，午報16.12元；潤地（1109）升2.07%，午報32.1元。

【10:35】科技股領跌

港股跌幅再次擴大，現跌287點或1.16%，報24376點。恒生科指亦跌114點或1.85%，報6064點。

科技股領跌，ATMXJ中，阿里巴巴（9988） 、京東（9618）跌逾4%，低見141.7元；騰訊（0700） 、美團（3690）跌逾1%；小米（1810） 跌近3%。

平保（2318）曾跌逾3%，低見52.6元，現報53元，跌2.8%。

傳領展（0823）購悉尼三個購物中心，股價曾揚逾3%，現漲2.3%，報66.75元。

【09:58】恒生指數跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄，現跌100點或0.41%，報24563點。

融創中國（1918）漲4.5%，報15.38元；碧服（6098）亦升3%，報59.8元。

【09:42】恒大汽車吐近兩成

恒生指數續跌逾300點，現報24350點，跌313點或1.27%。大市成交額暫為160.94億元。

恒大汽車（0708）被中策減持，股價應聲急吐，一度低見2.72元，插19.4%，現造2.75元，仍急跌17.9%，成交有1.64億元。

【09:38】濠賭股造好

港股續跌230點或0.93%，報24433點；恒生科指跌106點或1.72%，報6073點。

濠賭股造好，金沙中國（1928）、銀娛（0027）漲逾2%。

【09:20】恒生指數低開169點

恒生指數低開169點或0.69%，報24494點；恒生科指低開121點或1.97%，報6057點；恒生國指開報8663點，跌96點或1.11%。大市成交額達27.61億元。

騰訊（0700）低開1.9%，報456元；美團（3690）跌2.8%，報243元；阿里（9988）彈挫2.3%，報144.9元；小米（1810）瀉2.7%，報21.4元。

海爾智家（6690）開報25.7元，跌3%。

碧服（6098）高開2.5%，報59.5元。

友邦（1299）漲2.6%，報91.35元。