美匯升穿94　港股假期前料成交縮　恒大再未還息｜港股早評

港股昨期結日大幅波動，高低波幅達649點，報24663點，力守二萬四關。今日是十一中國國慶假期前夕，加上北水要至10月8日才恢復，料港股成交有所收縮。



美國債息於高位爭持，處1.51厘水平，美匯指數升穿94水平，報94.33，創近一年高。美國三大指數表現反覆，道指收市升幅收窄，升90點或0.3%，報34390點。標指漲0.2%，收市報4359點。納指先升後跌，收市倒跌0.2%，報14512點，創一個半月以來新低並連跌四日。

美元水升對新興市場不利，花旗再度下調恒指目標價，年底目標由28888點降至26800點。中國8月和9月未宣布任何新的視頻遊戲許可審批，中國政府對遊戲內容的監管審批變得更嚴格。騰訊（0700）昨跌1%，報465元，網易（9999）跌1.1%，報131.9元。企業唯有向國外擴張，網易日前以1.2億美元投資遊戲製作及發行公司Kepler Interactive。

美國債息於高位爭持，處1.51厘水平，美匯指數升穿94水平，報94.33，創近一年高。

恒大再未還息 富力獲股東注資組新公司

據《路透》引述消息人士透露，恒大（3333）部分債權人未收到恒大原定派發的債券利息。 恒大其中一款餘額10億美元債券原定派發利息，涉及金額為4750萬美元。在正式宣布違約前，有30天的寬限期。另外，恒大仍未就9月23日8350萬美元債券利息支付情況發表公開聲明，目前已有數位這批債券持有人稱未收到利息款項。

另外，富力地產（2777）擬與主要股東成立合營公司，物色及共同投資項目開發及物業相關投資。主要股東可能提供最多80億港元財務支持，目前預計主要股東的總承擔為人民幣104億元。同時，公司此前贖回2021年到期的2億美元8.875%優先票據。

發改委指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電「基準價+上下浮動」的市場化價格機制。（Kevin Frayer/Getty Images）

人民銀行、銀保監會昨舉行聯合召開房地產金融工作座談會。會議強調，金融部門要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是「用來住的、不是用來炒」的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

此外，中國限電問題影響經濟。中國發改委指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電「基準價+上下浮動」的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理範圍內的正常浮動進行不當干預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。可留意華潤電力（0836）、華能（0902）、中國電力（2380）。