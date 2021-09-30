全球供應鏈結未解　歐美日英四大央行警告：高通脹可能會更持久

據《匯通網》報道，全球主要央行行長警告稱，即使目前的價格急升仍可能是暫時的，但阻礙全球經濟增長的供應限制仍可能會惡化，使通脹在更長時間內居高不下。

疫情對全球經濟的打擊令各大洲的供應鏈受擾，導致全世界一系列商品和服務短缺，包括汽車零部件和微晶片，以及海運集裝箱船等。

鮑威爾稱解決通脹和就業「緊張關係」是最大挑戰

聯儲局主席鮑威爾表示，解決高通脹和居高不下失業率之間的「緊張關係」是美聯儲目前面臨的最緊迫問題，承認這兩大目標可能有衝突。

鮑威爾表示，「這是非常長一段時間以來我們都不曾面臨過的局面，我們的兩大目標之間關係緊張，通脹高企，且遠高於目標，但勞動力市場看似有閒置。」他對比了1970年代的美國「滯脹」時期，當時高失業率和物價快速上漲同時存在。

美國目前的就業崗位比疫情前少了500多萬個。在美聯儲最近的一次會議上，決策者們將今年的通脹預期提高到了4.2%，是2%目標水平的逾兩倍。他們預計，2022年通脹將放緩至2.2%，略高於6月的預測。

鮑威爾表示，美聯儲的預期是，在從疫情中艱難重啟後，全球經濟恢復正常，通脹將在很大程度上自行緩解，這一基線預測讓美聯儲主席在提到加息時稱還有一段時間。

但當被問及他目前最大的擔憂時，鮑威爾稱，美聯儲物價穩定和充分就業這兩個目標可能存在衝突，這種情況可能會迫使美聯儲在仍想要鼓勵就業增長的情況下，在升息與抑制價格上漲之間作出取捨。他表示，「在未來幾年應對這種情況是第一要務，這將非常具有挑戰性。」

失業率和通脹率通常呈負相關關係，部分原因是貨幣政策，以及利用利率來刺激或抑制對商品和服務的需求，從而影響價格和就業。近年來，這種負相關關係似乎有所減弱，因為在美國，低通脹與非常緊張的勞動力市場和低失業率同時並存。但疫情造成的全球供應衝擊導致商品和服務的供需失衡，至少暫時恢復了過去的這種動態關係。

現在的問題是這種混亂會持續多久，以及未來的發展是否會證明通脹並非暫時的，它攀升的速度超過了就業市場改善的步伐，最終迫使美聯儲在失業率仍然高企的情況下開始加息。

通脹風險已促使半數美聯儲官員預計2022年開始加息，儘管屆時就業市場可能取得顯著進展，但鮑威爾在講話中表示，全球經濟重啟面臨的困難已變得「令人沮喪」。

英倫銀行長貝利稱經濟或明年初恢復到疫情前水平

9月29日，英國央行行長貝利表示，預計英國經濟2022年初將恢復到疫情前的產出水平，略晚於該行8月的預測。他的新預測反映出，有跡象表明，英國經濟復甦的速度比預期的要慢。此前英國經濟在上一輪封鎖結束後出現初步反彈。

令英國央行預測前景更加複雜的是，通脹也在大漲，這是由大範圍供應鏈中斷帶動的，包括上周恐慌性搶購汽油。在與其他主要央行行長組成的歐洲央行小組會議上，貝利表示，英國央行需要密切關注這些因素。

他表示：「預計我們將在2022年初恢復到疫情前的水平，可能比我們原先8月初預計的晚一兩個月。」英國央行在8月份預測，英國經濟將在今年最後一個季度恢復到疫情前的規模。

對於英國央行在今年年底前加息的可能性，貝利拒絕置評。屆時，英國央行的資產購買計劃仍將處於最後階段。一些投資者認為，英國央行在9月的政策會議記錄中明確提到這種可能性，是一個信號，表明央行將積極考慮在11月或12月提前加息。

貝利表示，「首選的工具將始終是利率，因為我們理解利率在貨幣政策傳導機制中的作用。但這不能用來預先判斷我們將在11月做出什麼決定。」他補充稱，英國央行將需要高度關注通脹預期，並關注供應短缺可能對通脹產生的第二輪影響，包括燃油搶購問題。

金融市場目前預計，英國央行將在2月份的會議上首次加息，利率從0.1%升至0.25%，12月份加息的可能性為60%。

日央行行長稱維持大規模刺激計劃

9月30日，日本央行行長黑田東彥表示，由於消費疲軟，通脹遠低於2%的目標，無論新政府的政策如何，日本央行都將維持其大規模刺激計劃。

黑田東彥表示，「無論新政府推行何種財政、監管或其他政策，日本央行將繼續維持極其寬鬆的貨幣政策，以儘快實現2%的物價穩定目標。」

黑田東彥對日本經濟發表了樂觀評論。他表示，日本經濟將繼續復甦，可能在今年年底或2022年初達到疫情之前的水平。他說，疫苗接種方面取得穩步進展和抗疫緊急限制措施的結束，可能會帶來未來幾個月的消費復甦。總而言之，一直相當疲弱的消費將逐步上升。

黑田東彥稱，企業的「狀況穩健」，正轉化為資本支出的回升。他對供應瓶頸可能影響日本製造商產出的擔憂不以為然。他表示，亞洲因疫情導致的工廠關閉可能是暫時的，可能在未來幾個月得到解決。

當被問及他最大的擔憂時，黑田東彥表示，他最關心的是經濟何時完全復甦，以及未來增長速度將有多快。黑田東彥稱，「在未來幾年，我們必須實現2%的物價穩定目標。這是正確的。但此時此刻，實現經濟復甦和更快增長是我們面臨的最重要挑戰。」

雖然各國均受到供應鏈瓶頸不同程度的影響，但是在不同的經濟復甦形勢及央行策略影響下，近期，全球貨幣市場走勢分化。9月29日，由於通脹擔憂、對於美聯儲收緊政策的預期以及仍處於高位的美債收益率均對美元構成支撐，美元指數升創一年新高。美元強勢令其他貨幣承壓。