內房股息率可比內銀　萬科、碧桂園達7厘　分析師：小心賺息蝕價

內地房企壓力日漸增大，以往是內地經濟主要前進動力的房地產業，正面對史無前例的高壓調控，一眾內房股早前慘遭血洗，三大藍籌龍湖（0960）、潤地（1109）、中海外（0688）從高位急挫，但房地產企業始終都是「肥豬肉」，市盈率現時偏低，可謂是相當吸引，投資者又可否趁現時吸納呢？分析師認為，解決「國家任務」或提振整體內房股氣氛，但由於股價較為波動，要小心贏了股息，輸了股價。



一眾內房股早前慘遭血洗，周五（30日）迎來轉機，龍湖（0960）升近2%，潤地（1109）升逾4%，世茂（0813）、碧桂園（2007）升逾2%，萬科（2202）揚逾3%。市盈率現時仍偏低，股息都相當高，當中世茂股息率更高達12.63%，市盈率僅3.37倍。

房企若資產穩健才能獲得市場份額

翻查各內房中期業績，萬科現金流最多高達1,869.86億元（人民幣，下同），足足是龍湖的兩倍，而中海外、碧桂園現金水平都近2,000億元，瀚亞投資認為，現時部分房企正在快速還債、積極擴大資產，務求在寬鬆的信貸環境下為未來發展準備好彈藥。一旦完成，內房將變得更加健康，資產負債表穩健的企業更有能力獲得市場份額。

CREIS中指數據顯示，2021年1月至8月，萬科豪擲1,121億元投地，成為行業第一。碧桂園、華潤置地等房企拿地金額排前。值得注意的是，第二輪集中供地期間，房企投地熱情鋭減。8月份50家代表房企拿地總額按年下降76.2%，按月下降51.8%。

雖然多間內房擁有充裕現金，但面對流動性壓力及收緊融資，標普認為內房或要繼續減價賣樓，透過犧牲利潤去推動銷售，以換取足夠資金支持流動性。不過，內地樓市今年急速降溫，7月份以來，全國樓市銷售速度整體放緩，內低房企賣不出樓，能否仿照本港地產企業以收租作為收入呢？

中期業績顯示，在物業投資佔比（即租金收入佔總收入）方面，潤地、龍湖接近一成，反觀碧桂園租金佔比不足1%。雖然物業開發始終才是內地房地產的主要收入來源，但隨著內地透過「房住不炒」、「限跌令」等措施調控房價，再加上「共同富裕」新國策，未來房企盈利或許會受影響。

至於中央早前為收緊內房融資設立的「三條紅線」，即包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍，萬科、碧桂園就未完全達標。

據《路透》引述消息人士報道，內地政府擬驅使國企或部份獲政府支持的發展商如萬科、金茂華潤置地買入部份恒大旗下資產。（Bobby Yip/路透社）

解決「國家任務」或提振整體氣氛

內地另一房企中國恒大（3333）正受沉重債務問題困難，投資者正關注該公司手頭上的資產將如何處理。據《路透》引述消息人士報道，內地政府擬驅使國企或部份獲政府支持的發展商如萬科、金茂華潤置地買入部份恒大旗下資產。

對於房企巨頭或做「國家任務」買入恒大旗下資產，第一上海首席策略師葉尚志就認為，因為消化恒大旗下資產需時多年，買入恒大旗下資產，反而會令該房企巨頭股價下跌。

但對整體內房氣氛而言，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，倘若恒大事件得到完滿解決，或提振整體內房氣氛，但內房始終在高壓調控下，市場未出現轉好的信號，股價尚未穩定。

被問及能否吸納內房股作為收息股呢？溫傑又指，整體內房股價格現時較波動，雖然可能贏股息，但可能輸在股價，再者股票不是債券，未必一定會派息，行業前景不明朗，暫時不值得博，寧願選擇內銀股。