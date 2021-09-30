新世界全年基本溢利近70億元　按年增5.9%　派末期息1.5元

新世界發展（0017）公布截至今年6月底止全年業績。截至今年6月底，股東應佔溢利為11.71億元，按年增加6.9%；基本溢利為69.78億元，按年增加5.9%。派末期息1.5元，全年派息2.06元，按年增加2仙。

期內綜合收入為682.33億元，增加15.6%；當中來自物業發展收入為225.81億元﹑來自物業投資收入為47億元﹑道路業務收入為30.33億元﹑建築業務收入為220.74億元﹑保險業務收入為96.39億元，酒店營運收入為8.07億元，其他業務收入為53.96億元。

公司又指出，年內在香港應佔物業合同銷售金額為424億元，超出原來定下的200億元合同銷售目標。在內地物業銷售收入為202億元，亦超出原來目標。

公司表示截至今年6月底止，香港未入賬應佔物業合約銷售收入為當中，於2022年財政年度入賬金額為35.9億元，在2023年財政年度入賬金額為248.15億元。

淨負債比率下降6個百分點

財務水平方面，公司指出截至今年6月底，可動用資金合共約1,186億元，包括620億元現金及銀行結餘，可動用銀行貸款約為566億元。淨負債比率按年下降6個百分點至35.6%；又指出在明年6月底止財政年度到期的貸款再融資，已全數處理。

公司表示，在剛過去財政年度出售了180億元非核資產，並持有80至100億元資產可於2022年財政年度出售，將帶來額外現金流予核心業務發展。

公司指出1970 年成立以來，敢想敢創，運用商業力量回饋社會，與社會攜手共贏，包括在新冠疫情爆發初期、醫療物資匱乏之時，迅速在港設立多條口罩生產線並向基層及困難群體捐贈口罩；在香港失業率創新高時舉辦大型招聘會；為基層市民提供疫苗接種薪金或健康諮詢津貼。

該公司指出未來將會繼續加强與持份者的聯繫，進一步將環境、社會和管治因素納入業務，竭誠支持合作夥伴，為所有持份者創造共享價值。