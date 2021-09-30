港股遭內外打殘　「十月魔咒」能擺脫？　投資者宜提防！｜許繹彬

港股終於捱過痛苦的九月及第三季度結，總括恒指九月截至本周三計算已下瀉超過一千點，單憑點數來看，下調一千點好像是「微不足道」；但部份股票的股價及市值（內房及物管類），因恒大（3333）牽引的骨牌效應，跌到不似人形，更屢創52周新低，慘況令人心寒。

科技股在一連串「監管風暴」籠罩下，本月暫只見此板塊的股價只是「有波幅冇升幅」；科技股積弱多時，優質或龍頭的類別，理應會在其他板塊整頓中時會稍為堅強；奈何事與願違，美國10年期國債孳息突然有所異動，升至1.56厘，導致息口敏感的科技股股價前晚慘遭沽售，道指及納指跌幅驚人，創下五個月以來的單日最大跌幅。

在本港上市的科技股，面對同樣的遭遇，股價反覆向下，慶幸港股在期指結算日，在交易所（0388），內銀股及本地地產股的護航下，恒指不跌反升，但暫只能視作夾淡倉所帶動，因為成交仍然非常疲弱。

筆者認為，投資者現階段必須留意美國在傳統的股災月的債孳息及美匯的變化，如情況沒有改善，科技股必定是衝擊對象，若情況進一步惡化，其他股份相信亦會被殃及池魚；加上全球持續出現資源短缺（缺晶片、缺勞工、缺原料、缺貨櫃和缺疫苗），勢將拖慢經濟復甦步伐，驅使通脹升温。

緃觀上述種種因素，均不利全球股市發展，而香港股票市場則因恒大事件繼續發酵，致令港股在內外夾擊下，走勢較鄰近地區為弱，港股能否在「傳統股災月」（10月）擺脫弱勢，抑或雪上加霜，還須拭目以待。

內地國慶7日長假將至，內地股市將在十月八日才復賽，北水在此期間停止灌溉港股，相信成交會進一步萎縮，若投資者仍然心癢忍不住手，可留意受惠國慶相關股份，當中同程藝龍（0780）因國內居民在全國境內旅遊而直接受惠，投資不妨留意其走勢。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。