景順：逾8成投資者過去一年已上調或保持中國配置　6成或會增持

景順委託經濟學人影響力（Economist Impact）發表調查報告指，全球逾8成資產所有者，均已在過去12個月裡上調或保持對中國投資的配置，有64%預期將在未來12個月進一步增持，只有12%的受訪者表示預期會有所減持。

科技創新、金融是投資者最看好的主題

近期內地對科技互聯網、內房、教育等行業的監管愈趨嚴格，不過，該報告發現，仍有接近5成的投資者最看好科技創新，和金融服務這一投資主題，而有逾兩成半的投資者看好醫療保健和國內消費主題。而在科技領域中，有39%的資產所有者在人工智慧或相關數字自動化領域尋找投資機會，而5G領域以及面向消費者或B2B（企業對企業）的線上服務領域，則分別有32%和31%的受訪者關注投資機遇。

景順中國A股投資總監、業務策略與發展主管謝征儐表示，中國是全球唯一在新冠疫情下仍在去年實現GDP正增長的主要經濟體。儘管地緣政治局勢持續緊張，中國監管機構近期的行動也被市場所關注，但隨著國家微調其產業政策，以平衡增長與可持續性，宏觀前景仍保持強勁，認為全球投資者已意識到長期配置中國資產的必要性和益處。

在中國投資最大挑戰 市場透明度

調查又指，市場透明度及企業治理，仍然是投資者在面對中國投資時最大的挑戰，當中包括企業報告信任度不足、監管透明度低和中國金融體系對外國投資者而言透明度不足。約三分之一的受訪者表示，他們自身仍然缺乏對中國市場深入瞭解的專業知識。此外，改善ESG披露亦是其擴大中國配置的關鍵因素。

在資產類別選擇方面，調查指出，逾五成受訪者認為，中國在岸股票仍是最受歡迎的資產類別，其次是在岸固定收益，和包括H股及在美上市中國ADR等離岸股票。這與2019年的調查結果一致。