內房股價動盪投資者心難安　政策風向財務狀況定要緊盯｜財經評論

踏入今年下半年，投資者驚覺內地房地產行業身處風雨飄搖之中。這一場暴風雨，源於中國恒大（3333）債務問題，隨後多家內房股亦受波及。投資評級公司降低內房股評級時有所聞，資本市場不時發生「股債雙殺」，衝擊投資者對行業前景的信心。

若要重拾投資者信心，大股東增持或注資等行動，當然是可行方法。可是最有效的方法，仍是內房股業務發展模式，跟隨政策環境調節。若然政策能出現微調，釋出善意予市場人士，自然是相得益彰。



房住不少為樓市政策主軸

回顧過去十多年，內地政府對房地產行業以偏緊的調整為主軸，希望促使房地產市場健康發展之餘，更重要是免卻資金過份炒作，讓資金保留在實際經濟內，推動內地經濟轉型。因此從2010年起，多個地方政府先後推出多項調控措施，包括限購﹑限價，以及提高買家支付首期比例。其後國家主席習近平更為房地產行業發展定下「房住不炒」的主調，務求將行業風險盡可掃除。

為配合房住不炒政策，多地方政府在土地供應上再作出調整，如制土地拍賣價格升幅，其後更推出集約制供地等，期望通過增加土地供應，及壓抑地價升幅，讓樓價升幅降溫。

另一個政策方向，為壓縮房地產行業槓桿。一般而言，當房地產公司處於高增長期時，其槓桿往往處於較高水平。希望通過從銀行獲得貸款，或發行債券以籌集資金買地。成功買地後會加快發展步伐，待獲批預售許可後便推出市場預售。當資金回籠，便用作償還債項的本金及利息﹑支付建築費﹑土地款餘額及利息開支等。這樣貨如輪轉的運作模式，讓發展商在較高經營槓桿情況下，仍可以正常運作。

實施三條紅線以降行業槓桿

不過高經營槓桿亦反映出業務面臨風險較高。只要當市場出現不暢旺時間過長時，經營上便會較容許陷入困難。由於房地產行業在內地經濟佔比非輕，據瀚亞投資數據顯示，相關行業佔內地GDP比例達15%，若加上家具銷售﹑建材及家電配套等行業，佔比更高達25%，牽動400萬名勞工。為免行業因過份槓桿而累積過高風險，引發對金融體系及經濟的衝擊，內地金融監管機構便連番出招，期望實現內房行業去槓桿的效果。當中以「三條紅線」措施最辣。

「三條紅線」是指內地發展商在減去預售款後，資產負債比率不超過70%﹑淨負債比率不可高於100%，現金對短債比率不可以低於1倍。若發展商未能符合前述3項財務指標，其增加新債規模便會受限制，甚至不可以增加新債。面對「三條紅線」指引下，未能符合要求的發展商只可盡最大力量削減債務。

債務負擔沉重的恒大，便是其中一間最積極響應的內房企業。經過連番努力下，截至今年6月時，該公司有息負債總額累計減少3,000億元，淨負債率已降至100%以下，將「三條紅線」其中一線轉綠。

可是面對資金回籠步伐減慢，以及自今年7月以來物業銷售金額按月下降，讓公司資金壓力明顯增加。加上出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）股權仍有待落實，公司想希望獲取更多資金的願望暫無法實現。結果資金壓力無法處理，近期更屢傳出當債券到支付利息日期，並未向債券持有人支付利息。

內房股頻出招自救

恒大債務危機消息傳出後，逐步波及其他內房股，包括融創中國（1918）﹑富力地產（2777）等中大型發展商的財務狀況，亦惹來市場人士關注，股價亦變得波動。

翻查資料，融創、中國奧園（3883）尚未完全達標三條紅線，在「踩線」房企中，融創的壓力相對較小。相比之下，截至2021年上半年，富力地產剔除預收賬款後的資產負債率為74.9%，淨負債率為123%，現金短債比約為0.55，全部沒有達到「三道紅線」的標準。

內房股不單止在股市受到衝擊，債券市場亦出現拋售情況，當中自然以恒大發行的債券面臨的沽壓最嚴重。其他內房股發行的債券亦不獲投資者歡迎，更有報道指出，有大行的私人銀行部門不接受花樣年（1777）發行的債券作為抵押品。

為重建投資者信心，富力等內房股便透過資本市場動作。富力既獲大股東李思廉及張力注入80億元，另與兩人合組公司物色發展項目。融創及花樣等便宣布回購債券或購入優先票據；佳兆業集團（1638）及朗詩地產（0106）便獲得股東增持。中國奧園（3883）既向大股東配股，同時亦引入恒基地產（0012）主席李家傑，合共籌集10億元資金。凡此種種舉動，皆希望穩定投資者信心。

地產商出招自救，確實可舒緩投資者不安情緒。可是最重要是要盡早符合「三條紅線」等財務指標。當然調控政策若有所放寬，自然可以給予多方更多喘息空間。日前人民銀行﹑銀保監聯合召開房地產金融工作座談會，再次強調「維護房地產市場平穩健康發展」，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。縱使政策方向不變，但是未見有進一步加大調控力度，已是一種善意。在第三季最後一個交易明，融創等內房股紛紛高收。

發展商多年面對政府的調控措施，已有一定經驗作應對；加上行業對中國經濟具有重要的結構性意義，因此中國政府最終甩的，為房地產行業降溫以維持金融體系的穩定。只要發展商多配合政策大方向，及提升財務實力，這寒冬定可渡過。