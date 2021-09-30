SKYTRAX本年度最住航空公司排名　國泰降兩位至第6

全球航空業調查機構Skytrax今年重啟《2021全球最佳航空公司》排名，榜單近日出爐！該機構報告顯示，國泰航空（0293）排名由兩年前下跌兩位至第6，而卡塔爾航空、新加坡航空、全日空這三家公司繼續成為全球最佳航空公司頭三名。緊隨於國泰航空的是長榮航空，排名第7。

國泰航空獲得第六名，而在其他細分類別當中，在機艙清潔度排名第6、最佳頭等艙排名第12、最佳商務艙排名第9、最佳特選經濟艙排名第17、最佳經濟艙排名第7。

另一本地航空公司香港航空在SKYTRAX排名則由第24位跌至63位。

該項調查為2019年9月至2021年7月由旅客投票選出，頭10名依序為：卡塔爾航空、新加坡航空、全日空、阿聯酋航空、日本航空、國泰航空、長榮航空、澳洲航空、海南航空、法國航空。

卡塔爾航空第六度奪魁

卡塔爾航空已是第六度獲得Skytrax全球最佳航空，同時也獲得世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室和最佳商務艙機上餐飲獎等獎項。

新加坡航空公司榮獲第2名好成績的同時，也摘下亞洲最佳航空公司、最佳機組員、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座椅和最佳經濟艙餐飲服務等獎。

日本全日空則獲得第3名，並被旅客公認為世界上最乾淨客艙，同時斬獲最佳機場服務、亞洲最佳航空公司員工和亞洲最佳頭等艙休息室等獎項。