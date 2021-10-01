恒指九月累跌千三點　專家：港股無水到　內房科網「彈極有個譜」

港股於二萬四關口徘徊，整個9月恒指累跌5%或1,303點，收報24575點，連跌四個月。專家分析指，港股未見動力，料下周仍於二萬四關上落，要留意科技股和內房股弱勢未除，反而偏好電力設備股。



由於十一國慶假期，港股今周只得第四個交易日，北水先自周三（28日）便缺席，並至10月8日（下周五）才恢復，換言之，今周北水只得兩個交易日，而北水今周淨流入85.7億元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，港股現時難見突破，不論是恒指、國指，還是科指都是區間上落，加上北水未回歸，「踏入第四季，預計10月初整體大市都未能看得太好，因未見新資金流入，港元亦未見轉強，而資金只是在不同的板塊之中輪動。」港匯現處7.78水平，並朝7.79的走向走弱。

北水今周只得兩個交易日，累計淨流入85.7億元，並要至10月8日（下周五）才恢復。

美債息上企1.5厘，創3個月高位。美匯指數升穿94水平，創近一年新高。美股自高位回落，陳政深認為美股是最強勢的指數，現時只是短暫調整，並未扭轉其勢頭。美債息上升是反映美國債務上限能否提升的問題，而美元上升是反映聯儲「收水」步伐，但美元會否再升則要再觀察。

科網內房未扭弱勢 電力設備股可取

策略方面，陳指，現時關注弱勢股更重要，特別是科網股及內房股。科網股受監管影響，只有有反彈無升幅，不但如此，反彈時間更短。「當股份上升時再追入，便已是回吐了，撈底卻又不知何時是底。」他又指，中國8月和9月未宣布任何新的視頻遊戲許可審批，中國政府對遊戲內容的監管審批變得更嚴格。

同時，國家網信辦、中宣部等發布了印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》的通知，主要目標是利用三年左右時間，建立一個在政策法規上清晰、監管體係上完善、導向上正確的一個算法安全綜合治理格局。

陳政深內房股的流動性問題仍未解決，即使內房股反彈幅度較科技股為長，但變數多，未能扭轉弱勢。﹙路透社﹚

至於內房股的流動性問題仍未解決，恒大周四跌3.9%，陳政深認為恒大會否債務違約仍是未知之數。富力（2777）獲股東注資和出售物管套現，只能解燃眉之急，融創（1918）亦有流動性的困境。「因此，即使內房股反彈幅度較科技股為長，但變數多，未能扭轉弱勢。」

據《路透》引述消息人士透露，恒大部分債權人未收到恒大原定派發的債券利息。 恒大其中一款餘額10億美元債券原定派發利息，涉及金額為4,750萬美元。在正式宣布違約前，有30天的寬限期。另外，恒大仍未就9月23日8350萬美元債券利息支付情況發表公開聲明，目前已有數位這批債券持有人稱未收到利息款項。

近期電力設備股表現突出，他指較為可取的是龍源（0916）和潤電（0836），其次黑馬是新天綠色（0956）。龍源、潤電、新天綠色分別升3.2%、0.7%和11.4%，9月份更是逆市大升21.3%、19%和58.2%。