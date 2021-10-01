科指三周累挫一成　資金泊舊經濟　碧服衛冕藍籌升幅冠軍｜附表

十一國慶長假恒指本周僅四個交易日，錄三升一跌，在周四中國公布9月製造業PMI降至49.6，跌入收縮區當天，恒指回吐，連續三日回升勢頭終「斷纜」。科技股未見起色，恒生科指連續第三周下挫，累計跌幅達一成，資金輪動轉泊傳統舊經濟，支持恒指全周輕微回升380餘點。其中近期備受恒大負面拖累的內房股板塊，開始獲市場趁低吸納，物業管理股碧服（6098）更連續兩周，成為藍籌升幅榜冠軍。

中國製造業停下擴張步伐。國家統計局發布的數據顯示，9月製造業採購經理指數（PMI）錄得49.6%，較8月下降0.5個百分點，不及市場預期。在連降六個月回落後，中國製造業PMI已經跌至臨界值以下，創下2020年3月以來最低水平。

恒生科指連跌三周，當中成分股阿里創本港上市以來新低(資料圖片)

阿里創本港上市以來新低

從股份板塊輪動看，新舊經濟股再度「大執位」。科技股持續走弱，資金轉泊舊經濟股。

全周計恒生科指累挫1%，雖然跌幅較上周有所放慢，不過仍舊是連續第三周下跌，三周累計挫9.6%。本周龍頭科技股阿里巴巴（9988）創本港上市以來新低，即使集團旗下APP已經逐步接入微信支付，對股價推升力量亦僅是曇花一現；反之，憂慮內地宏觀經濟向下，加上近日限電措施，投行花旗表示對阿里今年雙十一商品銷售總額的成長持謹慎態度。另一間科指成分股舜宇（2382），亦向大行透露近期受累內地限電措施，中山工廠有負面影響。

藍籌內房股過去兩周累計錄雙位數升幅(巨子製圖)

碧服梅開二度 全周飆14%

面對科技股跌勢，資金無處可逃，暫時泊入舊經濟股，支持恒指全周回升383點，升幅1.6%。

主要股份板塊中，受恒大債務危機拖累的重災板塊—內房股，逆市獲資金趁低吸納，相信是看上估值低迷，多間龍頭內房市盈率已經跌至低單位數。不過投資者選擇傾向是大型股份，例如華潤置地（1109）及碧桂園（2007），全周逆升8.6%及7.5%。

同時物業管理股則表現更強勢，其中碧桂園服務近日在內房亂市下，積極趁機擴張，月內梅開二度，先斥百億元收購對手富力的物業管理業務，再以33億元收購另一間物管股彩生活的核心資產，鞏固行業龍頭地位。從股價表現反映市場投下信心一票，股價全周急升14%，成功連續第二個星期，登上藍籌股升幅榜冠軍寶座。

北水缺席 港股成交縮

大市成交額方面，出現連續第四日收縮，跌至僅得1,000億元。主要由於國慶長假前，投資者不敢開倉過節，加上北水將在長假缺席，南向港股通率先休假，由9月29日至10月7日，連續六個交易日休市，至10月8 日才恢復。