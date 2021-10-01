通波仔產品製造商業聚上載初步招股文件　上半年多賺2倍｜新股IPO

再有醫療器械企業計劃登陸港交所（0388）。血管內介入器械市場參與者業聚醫療集團，在港交所上載初步招股文件。該公司在今年向第三方開放投資，並已進行兩輪上市前投資合共籌集2.025億美元資金。參與融資的投資者包括建設銀行（0939）﹑中金資本運營﹑深圳市創新投資集團，及招商證券投資管理（香港）控制或擁有的實體如機構投資者及家族辦公室等。

該公司為大中華區第一大血管內介入器械開發商及製造商，產品包括適用於「通波仔」手術的球囊及支架，業務覆蓋的地域範圍在六大洲中約70多個國家及地區。在2020年業聚的PCI球囊產品全球銷售量為70.7萬件。公司在香港及巴基斯坦市場份額皆多於50%，在日本市場佔有率為20%，屬當地第二大。

在初步招股文件內，亦有披露公司在2018至2020年底的全年業績，及至今年6月底止中期業績。在2018﹑2019及2020年全年，收益分別為8,895.8萬元（美元‧下同）﹑9,634.2萬元及8,847.2萬元，毛利分別為6,208萬元﹑6,544.7萬元及5,802萬元，擁有人應佔利潤分別為114.8萬元﹑695.8萬元及707.1萬元。經調整利潤分別為114.8萬元﹑695.8萬元及707.1萬元。

在今年上半年，收益為5,733.9萬元，按年增加37%；毛利為4,054.9萬元，增幅為41.1%，毛利率達70.7%。擁有人應佔利潤為332.1萬元，按年跌8.7%。經調整利潤為1,098.9萬元，按年增加2倍。

該公司又指出，在今年上半年來自球囊及支架兩項冠狀動脈介入醫療器械收入為4,639.6萬元，佔整體收入80.9%。

若以地域而言，來自歐洲﹑中東及非洲市場收入為1,790.1萬元，佔上半年整體收入31.2%﹑來自日本市場收入為1,474.8萬元，佔比為25.7%，來自亞太地區收入為1,362.1萬元，佔比為23.8%，來自內地市場收入為694萬元，佔比為12.1%。

該集團是次上市集資，擬用於開發新產品、銷售營銷、擴大產能及物色戰略收購。