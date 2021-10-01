不良資產投資者據報垂青恒大債券　趁低入市

中國恒大（3333）債券價格受到理財產品兌付問題，以及售樓表現欠佳等連串負面消息而大跌。不過個別鍾情不良資產的機構投資者卻伺機買入。

美國資產管理公司Marathon行政總裁Bruce Richards日前接受《彭博電視》訪問時指出，在本周首度買入恒大債券，更有計劃增持，認為目前是趁低吸納的好時機。他亦預期恒大會在短期內支付部份美元債券利息月，債券價格有望回升，又相信該內房最終會實行債務重組，債券持有人可獲得賠債，回報或會相當吸引。

原來除卻Marathon買入恒大債券外，尚有其他機構投資者作出相同行動。有外電引述知情人士指出，包括Redwood Capital Management﹑Silver Point Capital等亦有入市。

雖然Marathon等機構投資者趁機低撈，但是需要留意恒大境外美元債付息情況。在周三（29日）《路透》及《彭博》均不約而同作出報道，指出恒大當日有一筆美元債須要支付利息，可是債券持有人在亞洲交易時段內並無收到利息。

在上月23日恒大亦有另一筆美元需要付息，亦有傳債券持有人當日未收到利息，惟該筆債券利息日期有30日寬限期。

目前有關恒大前景的消息眾說紛云，外界正關注內地政府會如何處理這間內地規模最大的內地發展商。