和譽基石取貨比例高　反映值博率　認購前睇同行股價分析｜聶振邦

致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法的臨床階段的生物製藥公司的和譽－B （2256），於上周四（9月30日）開始招股。招股書顯示，公司成立於2016年4月，至今約五年半，已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨床階段的候選藥物。

候選產品主要為注重小分子腫瘤精準治療及小分子腫瘤免疫治療領域的小分子藥物，就是擁有兩款核心候選產品ABSK011及ABSK091，以及12款其他管線候選產品。於現階段，主要就治療肝細胞癌（HCC）、尿路上皮癌（UC）及胃癌（GC）開發核心候選產品。

擁有及申請近200個專利

該公司於16個國家及地區，包括中國內地、台灣、香港、美國、日本、加拿大、韓國、歐盟、澳大利亞、俄羅斯、巴西、墨西哥、印度、菲律賓、以色列及新加坡，擁有65項專利及116項專利申請。

和譽招股價介乎12.16至12.46元，相對發行約7.02億股，上市時市值為85.42億至87.53億港元。招股規模約1.41億股，較常見的2.50億股顯著為少；而扣除基石投資者預算獲發股份數目後，招股規模街貨量約5,907萬至6,104萬股，街貨量少於1.00億股反映上市後街貨量偏少，視為上市後股價上揚的有利條件。

基投認購接近10億

該公司今次引入11名基投，其中包括禮來亞洲基金LAV、UBS基金、淡馬錫及BlackRock，將獲發介乎約8,167萬至7,970萬股，佔招股規模58.03%至56.63%，因高於25.00%，表示認購規模偏大，間接反映招股價定位吸引，有利帶動上市後股價上揚。

筆者認為此乃久違了的生物科技B類股份IPO，基投認購股份合共涉資達1.28億美元（折合約9.98億港元），上回超過1.20億美元已是7月13日上市的騰盛博藥－B（2137）。年初至今已上市而基投認購涉資逾1.20億美元的B類新股有7隻，截至9月30日收市，其中6隻高位較上市價高出介乎42.39%至2.36倍，平均值和中位數分別是1.02倍和74.06%，反映基投見高集資額可憧憬上市後股價有好表現。

認購要有耐心持股打算

值得留意當中有科濟藥業－B（2171）曾見上市首日（6月18日）破發，收市價較上市價低8.54%（32.80 → 30.00元），上市不足一個半月於7月28日低見22.55元，較上市價最多低達31.25%，考慮到8月以來新股上市初期普遍表現欠佳，故不排除和譽的股價也因大市投資氣氛偏淡而受壓。

參考科濟藥業自8月25日起股價保持在上市價之上，較上市後約兩個月才出現，繼而股價走勢漸入佳境，以9月30日收報54.50元計算，上市不足三個半月較上市價高出66.16%，可見有意認購此股者，有持股不少於三個月的心理準備較合宜。

和譽於招股首日，孖展認購金額約3.11億元，相對公開發售認購額為1.75億元，計出孖展認購率約1.77倍（連同現金認購預算為5.60倍），暫時認購反應欠佳，可望以招股價中間價12.31元上市機會大。此股每手買賣單位為2,000股，以招股價上限12.46元計出認購成本為24,920元，因高於3,000元，可見這是進場門檻偏高的股份；但考慮到現時恒指表現缺乏方向，投資者轉為更積極認購新股；故此若要穩中一手，預算認購40至60手股份方可成事，初步目標價為上市價高25%至30%；買入價下跌20%可考慮離場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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