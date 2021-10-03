小鵬首3季交付5.64萬輛智能車　年增3倍　理想汽車9月交付年升1倍

小鵬汽車（9868）公布，今年9月交付10,412輛智能車，創單月交付最高記錄，按年增長199%，按月則增長44%；同時，在2021年第三季度以25,666輛交付量刷新季度交付最高記錄，按季增長48%，按年增長199%。

單上月計，交付車輛包括7,512輛小鵬智慧轎跑P7、2,656輛緊湊型智慧SUV G3 及 G3i，以及244輛於今年9月15日正式上市的百變智能家轎P5。

公司又指，截至今年9月30日，年初至今交付56,404輛智能車，按年增長超過3倍；小鵬 P7於今年首9個月累計交付量達到39,227輛。

理想ONE。（視覺中國）

理想汽車9月交付量有所下降 主要受芯片短缺影響

與此同時，理想汽車（2015）亦公布，今年9月交付7,094輛理想ONE，按年增長102.5%；而今年第三季度，理想汽車累計交付量為25,116輛，按年增長190.0%。

2021年前9個月，理想ONE總交付量已達55,270輛，理想ONE截至2021年9月30日累計交付量已達88,867輛。

該公司創始人兼總裁沈亞楠指出，由於受到芯片供應持續短缺的影響，理想ONE 9月交付量較前月有所下降。自2021款理想ONE上市以來，定單數量持續增長。公司正在採取多項措施，以確保零部件的供應，盡可能縮短用戶提車等待週期。