恒指瀉600點穿二萬四　科指失6000關　阿里破底穿140元｜持續更新

踏入10月第一個交易日，亦是「傳統魔咒月」。港股波動勢會否有所改變？市場將繼續關注內地及本港房地產調控，加上周三（6日）施政報告，相信一眾地產股將是一本周焦點。



比亞迪（1211）、理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）昨晚公布交付量數據，惟理想汽車的交付量不如理想，可留意今早股價。



【10:47】聯想續升近9%

恒生指數二萬四拉鋸，現報24082點，仍瀉493點或2.01%；恒生科指亦跌92點或1.51%，報6009點。

聯想（0992）續升近9%，高見9.2元，現報9.12元。

中遠海控（1919）跌6.4%，報11.18元。

【10:35】醫藥股大瀉

復星醫藥 （02196）一度急挫逾兩成，低見31.6元，現報33.8元，仍瀉15.6%；此前有報道指口服新冠藥申請緊急使用。

康希諾生物（6185） 最新跌逾17%；藥明生物 （2269） 跌逾7%；復星醫藥（2196） 跌逾15%；中生製藥（1177） 跌逾6%，曾低見6.03元，現報6.09元，仍跌5.7%。

【10:09】騰訊倒跌逾1%

騰訊（0700）倒跌1.3%，報455.4元，成交額23.6億元。

【10:02】恒指再失守24000點 科指跌穿6000點大關

恒生指數一度跌穿24000點，低見23993點。恒生科指亦跌130點或2.14%，報5970點，亦失守6000點大關。

阿里巴巴（9988）破底跌穿140元，現報139元，跌2.25%，成交額17.67億元。

【09:49】藥明生物瀉逾7%

恒指續跌逾500點，現報24069點。

藥明生物（2269）大瀉7.12%，報117.5元，成交額達7.1億元。

【09:41】恒指早段急挫逾400點

大市早段跌逾400點，恒指現報24174點，跌401點或1.63%；科指跌1.28%，報6023點。

騰訊（0700）靠穩升0.35%，報463元，阿里巴巴（9988）倒跌0.63%，報141.3元；美團（3690）亦跌1.8%，報242.2元，小米（1810）挫逾3%，報20.7元。

平保（2318）急挫3.7%，報51.25元。

吉利（0175）瀉3.6%，報21.55元。

碧桂園（2007）、華潤置地（1109）分別跌逾3%及1%。

【09:20】恒生指數低開96點

恒生指數低開96點或0.39%，報24478點；恒生科指低開47點或0.78%，報6054點；恒生國指開報8668點，跌57點或0.66%。大市成交額達54.55億元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布今早停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開跌6%，報2.84元。

騰訊（0700）高開1.9%，報470元；美團（3690）開跌1.7%，報242.4元；阿里（9988）彈升0.9%，報143.5元；小米（1810）跌1.6%，報21元。

滙豐（0005）微跌0.9%，報40.6元；平保（2318）挫1.4%，報52.5元。

聯想（0992）逆市飆7.5%，報9元。

汽車股方面，比亞迪（1211）漲逾1%，理想汽車（2015）大升3%，小鵬汽車（9868）亦揚2.44%。