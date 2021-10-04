美股回穩助力恒指望靠穩　中美貿易協議進度或今公布｜財經評論

恒指上周收報24575點，目前中國仍是十一國慶假期，A股休市，港股要待周五（8日）北水才回歸，望恒指隨美股於現水平靠穩，今日要關注中美貿易協議情況，並持續關注恒大債務事宜。

美股上周五回穩，道指升482點，報34326點，納指升0.8%，標普升1.2%，自9月2日4545點高位回吐約5.7%。據CNBC引述消息人士指，美國貿易代表戴琪或於今日宣布，中國未有遵守美中首階段經貿協議，擬對中國貨物徵收額外關稅。消息指，根據中美首階段貿易協議，中國本應在兩年內再購買2,000億美元的美國商品，但美國指中國並未兌現這一承諾，有關條款尚有3個月到期。

恒大（3333）昨日有一筆2.6億美元債券到期，因昨日為周日，實際償付日延至今日。彭博引述消息人士指，若恒大未能在到期日後的5個工作日內進行償付，或會構成違約，另將觸發其他未知美元債券交叉違約風險。

《南華早報》報道指，財政司長陳茂波引述最近一次審計結果指出，銀行業對恒大的總債務敞口約為140億元，佔合併資產的0.05％。他重申指恒大債務危機不會對本港的金融構成影響。

恒大昨日有一筆2.6億美元債券到期，彭博引述消息人士指，若恒大未能在到期日後的5個工作日內進行償付，或會構成違約。（Bobby Yip/路透社）

電動車銷量勝預期 遊戲業生態被點名批評

市場關注汽車晶片緊張，從而影響車企產銷情況。不過，9月份車企銷售量不錯，Tesla（美：TSLA）公布今年第三季電動車交付量達24.13萬輛，好過市場預期的22.09輛，不過公司表示，受到全球供應鏈和物流挑戰，承認有延誤的情况發生。

至於比亞迪（1211），公司公布9月汽車銷量為8.01萬輛，按年增長89.9%；其中新能源汽車銷量達7.11萬輛，按年激增2.6倍。小鵬汽車（9868）9月總交付10,412輛，按月大增44%，按年大增2倍。理想汽車（2015）9月交付7094輛理想One，按年增長102.5%。第三季度交付25,116輛汽車，按年增長1.9倍。

另外，「北京國際遊戲創新大會」已於在 9 月 26日結束，有關的會議記錄在網上廣泛流傳，會上批評整個遊戲市場及遊戲文化，嚴重影響整個中國遊戲業的發展。當中提及要打擊遊戲的課金及扭蛋機制、嚴格規範遊戲內容的文化及歷史觀，而《原神》、《信長之野望》等遊戲亦被批評。對於整個遊戲生態，由遊戲創意發展至玩家基礎，實有打擊，需持續關注行業發展。