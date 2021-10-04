瑞銀汪濤：中國「限電」措施或拖低第四季GDP 0.3至0.5百分點

近期中國「限電限產」成為市場關注點，繼野村下調中國今年GDP增長預測後，瑞銀亦就事件發表報告。該行指，若然中國維持今年降低3%能源強度的目標，預計下半年將於加大削減能源消耗的力度，對工業生產的整體拖累可能大於1個百分點，並拖低第四季GDP增長帶來0.3至0.5個百分點的壓力，但實際衝擊取決於中國如何管理其雙控政策和電力短缺。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，從雙控壓力來看，假設中國維持今年能源強度降低3%的目標，由於上半年進展緩慢，意味著用電量需要從上半年的增長16.2%，放緩至2021年的倒退2%，可能會對第四季度GDP增長造成0.5個百分點的壓力。

從自下而上的角度來看，汪濤稱，假設上半年增加能源消耗的9個省份，需要比其餘10個省份實施更嚴格的限制和更長的時間，將會對工業生產的整體拖累可能大於1個百分點，對第四季度的 GDP 增長拖累大於 0.3 個百分點。但最終對中國經濟的實際衝擊仍然不確定，這取決於中國如何管理其雙控政策和電力短缺。

隨著中國接近冬季用電高峰，政府一直在應對電力短缺問題，包括增加煤炭產量和煤炭進口，保障居民用電需求，以及根據現行價格方案調整上網電價。該行預計，未來可能會出現更多微調，包括暫時放鬆雙控實施以避免能源和電力嚴重緊縮，以差異化實施細化政策執行。瑞銀認為上游價格可能會在2021年剩餘時間內保持高位，直到2021年末需求進一步放緩，雙重控制的新評估週期在 2022 年初開始。