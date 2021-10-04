阿里續尋底失140元關　多間大行削目標價　料次季經調整EBITA下降

針對科網平台的監管風暴，相關影響仍繼續發酵。阿里巴巴（9988）今一度尋底，暫低見137.7元，跌穿140元關口，截至15時28分，最新報137.8元，仍跌3.1%，成交額達42.26億元。多間大行發表報告，重申對阿里巴巴的評級及目標價。

瑞信：目標價削至186元

瑞信表示，阿里巴巴將於11月公布截至9月底止第二財季業績，預料收入將按年增長32%，至2,040億元人民幣。該行指，阿里第二財季客戶管理收入（CMR）按年增長料放緩至6%；經調整EBITA跌22%，主要受累於期內投資力度加大，以及低利潤率業務收入佔比上升。

瑞信分別將阿里2022財年至2024財年每股盈利預測下調4%至6%，並將電商業務估值由預測13倍EV/EBITA降低至10倍，而目標價由218元下調至186元。至於評級方面，則維持「跑贏大市」。

阿里巴巴（9988）今（4日）一度尋底，暫低見137.7元，跌穿140元關口，截至15時28分，最新報137.8元，仍跌3.1%，成交額達42.26億元。（美聯社）

滙豐：料Q2經調整EBITA跌30%

滙豐環球研究也發表報告，預計阿里巴巴第二財季收入將按年增長31%，至2,030億元人民幣，經調整EBITA跌30%。

該行預料，天貓實體商品GMV按年增長8%；CMR跌7%，由於消費呈放緩跡象，加上近日中國在各省份進行大規模限電，預料9月份零售數據表現疲軟，核心商務收入增長將放慢至7%。

該行估計，由於頂級客戶國際業務流失，雲收入增長將放緩至26%，菜鳥收入增長亦由於歐盟新增值稅措施影響，將放緩至30%。滙豐環球研究把阿里2022財年和2023財年非國際會計準則下淨利潤預測下調4%和5%，目標價由244元降至221元，維持「買入」評級。

瑞銀報告指出，阿里於9月初宣布將在5年內投資1,000億元人民幣用於推動共同富裕，反映阿里在當前監管周期之外的ESG取態出現真正的轉變。（視覺中國）

瑞銀：ESG投資增加 未來盈利料下降

瑞銀亦發表研究報告指，雖然現時投資者更關注近期宏觀經濟風險，但該行認為阿里對ESG的承諾或具有更大的長期影響。

報告指出，阿里於9月初宣布將在5年內投資1,000億元人民幣用於推動共同富裕，反映阿里在當前監管周期之外的ESG取態出現真正的轉變，相信是中國互聯網甚至全球範圍的轉折點，認為隨著時間推移，在監管、社會、投資者等方面的壓力下，企業將不得不加強關注所有市場持份者的利益。

瑞銀指，由於高利潤的CMR業務增長放緩，將阿里截至9月底止次財季CMR業務的增長幅度預測由14.3%下調至9.3%，而整體及核心商務EBITA預測亦下調至344億及386億元人民幣；

該行預計CMR增長減慢及ESG投資增加，將未來幾年盈利增長幅度預測削減3%至6%，目標價由253元降至229元，評級「買入」。