金管局發布零售層面央行數碼貨幣技術白皮書

金管局今日（4日）發布題為《e-HKD: A technical perspective》，關於零售層面央行數碼貨幣的技術白皮書（白皮書）。

該局於今年6月公布「金融科技2025」策略，當中包括加強就央行數碼貨幣的研究，令香港能就相關的未來發展作好充分準備。除繼續及拓展與其他央行的合作，研究批發層面央行數碼貨幣的跨境應用外，金管局亦已展開研究，探討在香港發行零售層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」或e-HKD）的可行性，會考慮到包括技術及政策方面的因素，並希望在明年中提出初步想法。白皮書的發布正是技術層面研究的一部分成果。

白皮書以由金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心聯合研究的零售層面央行數碼貨幣模型為基礎，探討潛在技術方案，以發行及分發零售層面央行數碼貨幣。而白皮書所提議的設計是首個由央行提出、在保護私隱方面有突破性安排的技術架構，能夠在保障私隱的情況下追蹤交易。金管局在研究過程中，在白皮書內總結了若干有待進一步探討的問題，並會邀請學術界和業界提供進一步的意見。

金管局總裁余偉文表示，白皮書的發布標誌着金管局就「數碼港元」的技術探索邁出了第一步。他又稱，從這項研究中獲得的知識，連同從其他央行數碼貨幣研究項目汲取到的經驗，將有助局方進一步思考及探討「數碼港元」的技術設計。