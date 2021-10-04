團結基金︰數碼港元有潛力推動大灣區跨境支付及資本流動

香港金管局發布關於零售層面央行數碼貨幣的技術白皮書，團結香港基金研究員陳穎茵表示，零售層面數碼港元的研發不僅有助於完善已有的電子支付體系，方便市民日常生活，更有潛力推動大灣區的跨境支付和資本流動；與此同時，數碼港元的研發還將為香港的金融科技生態提供公平的競爭環境，推動金融創新。

她續稱，要發展好數碼港元，技術研究顯然是重要基礎。而除此之外，金管局還應進一步考慮數碼港元在本地的實施方案和使用場景，推動數碼港元落地。香港還可考慮與內地合作，推出內置數字人民幣和數碼港元的雙幣電子錢包，方便內地和香港居民的跨境工作與生活。

團結香港基金在近期推出的《央行數碼貨幣 — 構築數碼金融基石》研究報告中從三個層次為香港發展央行數碼貨幣（CBDC）提出建議，其中就包括零售型CBDC（數碼港元）。另外兩個層面建議則分別關於整體管理架構及批發型CBDC。

陳穎茵稱，在整體管理架構層面，香港應制訂數字金融發展策略，充分考慮法律法規框架、風險防控等不同層面因素，推動生態系統的整體協同發展。同時，金管局應與財經事務及庫務局成立一個CBDC發展聯合督導小組，促進CBDC在經濟和金融體系中的運用。

在批發型CBDC層面，香港可考慮在多種央行數碼貨幣跨境網絡的基礎上，吸引更多國家加入其中，並引領其規則的制定，將香港打造為CBDC網絡中心，既可進一步推動人民幣國際化，亦可強化香港金融中心的優勢。除此之外，香港亦應探索批發型CBDC在金融行業的使用，尤其是應參考瑞士等國家的成功試點經驗，推動CBDC在數字資產交易所的應用，改善和自動化整個金融交易和支付流程，把握數字資產發展機遇，引領香港金融體系的升級。