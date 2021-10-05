恒指全日升67點　成交不足千億元5個月最低　中石油升逾7%冠藍籌

美國債息一度衝上1.5厘，隔晚美股顯著下滑，科技股重挫，納指一度急挫2.64%，收跌2.14%，報14255點。道指亦跌323點或0.94%，收報34002點。標指滑落1.3%，收市報4300點。另OPEC+維持增產步伐不變，紐約期油則攀上7年新高位，收市仍升2.29%，報77.62美元。



港股昨日曾大瀉逾600點，低見23908點，其後一直徘徊於24000點，最終收市跌539點報24036。今早「黑期」跌約130點在23865點附近，料恒指仍會低開，或考驗今年低位23771點支持。



【16:10】內房股受挫

港股悶市，恒指低開264點，甫開曾挫354點，低見23681點，創去年10月5日以來新低，其後回升，曾升143點，見24180點全日高。恒指全日升67點或0.3%，收市報24104點。國企指數收報8515點，跌5點或0.1%。科指收報5955點，跌18點或0.3%。大市成交額997.78億元，為5月4日以來最低。

阿里巴巴（9988）全日跌1.24%，收報135.3元；騰訊（0700）挫1.5%，收報450元；美團（3690）跌1.35%，收報233.6元；小米（1810）則升1.46%，收報20.85元。

「三桶油」造好，中石油（0857）全日升7.6%，收報3.97元，創1年新高。

聯想（0992）續升近5%，收報9.64元。

內房下挫融創（1918） 跌一成，收報15.02元；富力（2777）瀉9.5%，收報5.22元；萬科（2202）亦跌3.3%，收報20.6元；龍湖（0960）跌2.2%，收報34.9元。

【14:00】內房股續受壓

恒指午後轉跌數點，於24000點拉鋸，現報24035點。恒生科指跌0.66%，報5934點；恒生國指報8489點，跌31點或0.37%。

阿里（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）均跌逾1%。

中遠海控（1919）反彈2.19%，報11.2元。

中石油（0857）持續上揚5.7%，報3.9元。

富力地產（2777）午後跌幅擴大至11%，現報5.13元。佳兆業（1638）挫一成，報1.97元。

【12:00】港股三大指數走勢不一

港股三大指數走勢不一，恒生指數曾跌355點，低曾見23681點，半日倒升76點或0.32%，午報24112點。恒生國指午報8530點，升9點或0.11%。恒生科指則跌12點或0.21%，午報5961點。在北水缺席下，大市成交額達602.38億元。

ATM拖大市後腿，騰訊（0700）半日跌1.4%，午報450.8元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，午報134.8元；美團（3690）亦跌1.1%，午報234.2元；小米（1810）則升2.2%，午報21元。

友邦（1299）撐市，半日漲1.5%，午報89.55元。滙豐（0005）亦升0.6%，午報40.75元；建行（0939）揚1.3%，午報5.55元；工行（1398）漲1.9%，午報4.35元；平保（2318）則挫2.1%，午報50.15元。

「三桶油」續揚，中石油（0857）半日漲5.1%，午報3.88元；中海油（0883）升2.29%，午報8.94元；中石化（0386）亦揚2.9%，午報3.94元。

內房股持續受壓，中國融創（1918）大瀉7.9%，午報15.38元；富力（2777）瀉8.7%，萬科（2202）跌2.3%，龍湖（0960）跌近2%。

恒大汽車（0708）半日吐3.33%，午報3.77元。

【11:23】內房股跌勢加劇 融創挫一成

內房股跌勢加劇，融創（1918）挫一成，富力（2777）瀉8.5%，萬科（2202）跌2.6%，龍湖（0960）跌近2%。

恒生指數最新升54點或0.23%，報24090點。大市成交額暫為542.42億元。

【10:49】恒指曾倒升35點

恒生指數曾倒升35點，見24071點，現仍升18點或0.08%，報24054點。

【10:37】恒指跌幅急收窄 返二萬四

恒生指數跌幅大幅收窄，現跌19點，報24017點。

金融股逆市靠穩，滙豐（0005）升0.9%；友邦 （01299） 升逾1%。

中石油（0857）漲逾半成，高見3.90元，現報3.88元。

【09:57】醫藥股個別走 復星醫藥彈近一成

復星醫藥（2196）逆市反彈近一成，報35.55元；康希諾生物（6185）亦彈近4%；藍籌藥明生物（2269）倒升0.87%，報116.6元；中生簑藥（1177）則續跌4.2%，報5.87元。

港股十月先跌為敬 醫藥股插水元兇不止一個 專家：大市恐再探底

【09:44】平保跌逾3% 穿50元大關

平保（2318）跌3.7%，報49.35元，穿50元水平，失150天線，創逾4年低位。友邦（1299）則逆市升0.96%，報89.05元。

《彭博》：平保考慮出售方正集團人壽保險業務

【09:37】碧服瀉逾4%

碧桂園服務（6098）開市後插4.4%，報58.85元；彩生活服務（1778）昨晚宣布停牌，亦告知其控股股東花樣年（1777）有較大機會出現對外債務違約。同時，彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於9月30日向彩生活服務借出本金為7億人民幣的等值港幣、於10月4日到期償還的貸款。

另外內房股龍湖（0960）曾瀉4.5%，低見34.1元，現報34.6元，仍跌3.08%。融創中國（1918）插9.8%，報15.06元。中國奧園（3883）瀉7.3%，報3.8元。

【09:32】恒指開市後隨即跌逾300點

恒生指數開市後隨即下跌逾300點，最新報23695點，現跌340點或1.42%。恒生科指亦跌139點或2.33%，報5834點。

【09:20】恒生指數低開264點

恒生指數低開264點或1.1%，報23771點；恒生科指低開120點或2.02%，報5852點；恒生國指開報8405點，跌115點或1.36%。大市成交額達25.89億元。

內房股仍會是近期無點。中國恒大（3333）及恒大物業（6666）繼續停牌，恒大汽車（0708）吐3.33%，報3.77元。

騰訊（0700）低開2.4%，報446.2元；美團（3690）開跌2.4%，報231.2元；阿里（9988）挫3.65%，報132元；小米（1810）跌1.9%，報20.15元。

滙豐（0005）平開，報40.5元；平保（2318）跌0.88%，報50.8元；友邦（1299）則升0.91%，報89元。

藥明生物（2269）續跌3.1%，報112元；中生製藥（1177）亦跌1.3%，報6.05元。

中石油（0857）開升0.5%，報3.71元。中石油（0883）開升0.9%，中石化（0386）升0.78%。

【09:12】日經指數跌逾600點

亞太區股市早段日﹑韓及澳洲股市均向下。日股現報27777點，跌667點或2.34%，韓國股市報2974點，跌45點或1.49%，澳洲ASX 200指數報7522點，跌54點或0.72%。