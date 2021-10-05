恒指曾低見23681點　創近一年低位　平保跌逾3%穿50元｜持續更新

美國債息一度衝上1.5厘，隔晚美股顯著下滑，科技股重挫，納指一度急挫2.64%，收跌2.14%，報14255點。道指亦跌323點或0.94%，收報34002點。標指滑落1.3%，收市報4300點。另OPEC+維持增產步伐不變，紐約期油則攀上7年新高位，收市仍升2.29%，報77.62美元。



港股昨日曾大瀉逾600點，低見23908點，其後一直徘徊於24000點，最終收市跌539點報24036。今早「黑期」跌約130點在23865點附近，料恒指仍會低開，或考驗今年低位23771點支持。



【09:44】平保跌逾3% 穿50元大關

平保（2318）跌3.7%，報49.35元，穿50元水平，失150天線，創逾4年低位。友邦（1299）則逆市升0.96%，報89.05元。

【09:37】碧服瀉逾4%

碧桂園服務（6098）開市後插4.4%，報58.85元；彩生活服務（1778）昨晚宣布停牌，亦告知其控股股東花樣年（1777）有較大機會出現對外債務違約。同時，彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於9月30日向彩生活服務借出本金為7億人民幣的等值港幣、於10月4日到期償還的貸款。

另外內房股龍湖（0960）曾瀉4.5%，低見34.1元，現報34.6元，仍跌3.08%。融創中國（1918）插9.8%，報15.06元。中國奧園（3883）瀉7.3%，報3.8元。

【09:32】恒指開市後隨即跌逾300點

恒生指數開市後隨即下跌逾300點，最新報23695點，現跌340點或1.42%。恒生科指亦跌139點或2.33%，報5834點。

【09:20】恒生指數低開264點

恒生指數低開264點或1.1%，報23771點；恒生科指低開120點或2.02%，報5852點；恒生國指開報8405點，跌115點或1.36%。大市成交額達25.89億元。

內房股仍會是近期無點。中國恒大（3333）及恒大物業（6666）繼續停牌，恒大汽車（0708）吐3.33%，報3.77元。

騰訊（0700）低開2.4%，報446.2元；美團（3690）開跌2.4%，報231.2元；阿里（9988）挫3.65%，報132元；小米（1810）跌1.9%，報20.15元。

滙豐（0005）平開，報40.5元；平保（2318）跌0.88%，報50.8元；友邦（1299）則升0.91%，報89元。

藥明生物（2269）續跌3.1%，報112元；中生製藥（1177）亦跌1.3%，報6.05元。

中石油（0857）開升0.5%，報3.71元。中石油（0883）開升0.9%，中石化（0386）升0.78%。

【09:12】日經指數跌逾600點

亞太區股市早段日﹑韓及澳洲股市均向下。日股現報27777點，跌667點或2.34%，韓國股市報2974點，跌45點或1.49%，澳洲ASX 200指數報7522點，跌54點或0.72%。