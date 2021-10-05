納指跌2%創三個月低　本港科技股受壓　恒指難守二萬四｜港股早評

港股昨日大跌539點或2.2%，報24036點，考驗二萬四關支持，中美關係緊張，要觀察中方反應及應對方式，此外，明日便是特首林鄭月娥即將公布任內最後一份施政報告，重點關注房屋新政策推出。

美國前總統特朗普與中國達成的第一階段貿易協議將於今年底到期。美國貿易代表戴琪昨天於華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演說，指中國未完全履行首階段貿協，並提出未來對華貿易的四大策略，同時將不排除動用包括新關稅等任何可用的手段對華。據拜登政府高級官員透露，戴琪將在未來幾日與中國國務院副總理劉鶴透過視像通話。

美國貿易代表戴琪指中國未完全履行首階段貿協，消息指未來幾日她將與中國國務院副總理劉鶴透過視像通話。（Reuters）

另外，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表明不會就債務上限問題上與民主黨合作。美股昨日再跌，道指跌323點或0.9%，報34002點，標普500指數亦跌1.3%，報4300點。納指跌勢甚急，跌2.1%，報14255點，創近三個月新低，對本港科技股亦有壓力。阿里巴巴（9988）昨再破底跌3.7%，報137元。

昨日多家中國影片平台宣布取消「超前點播」，愛奇藝（美：IQ）、騰訊視頻、優酷視頻平台均發布消息，取消超前點播。會員超前點播是國內影片平台行業營收的重要來源，其中會員服務營收便佔據愛奇藝超半數營收。如今取消超前點播，對影片平台的收入和盈利有所影響。

明日便是特首林鄭月娥即將公布任內最後一份施政報告，事前已經預告土地房屋政策是重點。（梁鵬威 攝）

施政報告明出台 土地政策料有新措施

明日便是特首林鄭月娥即將公布任內最後一份施政報告，事前已經預告土地房屋政策是重點，當中或就祖堂地、濕地緩衝區、邊境土地、舊樓強拍門檻等推出新措施。新地（0016）亦就土地房屋供應提6項建議，如建議政府容許發展商盡早參與新發展區的發展、考慮推出土地債券等等。

中國正值十一黃金周，內地多個景點出現「報復性出遊」人潮，據旅遊平台同程旅行預估，整個假期中國國內遊將達到6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。昨日旅遊相關股硬淨，國航（0753）、東航（0670）升逾5%，南航（1055）升4.6%，同程藝龍（0780）升2.7%，復星旅遊文化（1992）升一成。

另外，石油出口國組織及盟友（OPEC+）維持增產步伐不變，未採取額外行動紓緩供應緊張，消息刺激紐約期油衝上每桶78.38美元，創2014年以來新高，漲3.3%，收市升2.3%，報77.62美元；布蘭特期油再度升穿80美元水平，收市報81.26，彈升2.5%。油價衝高，可關注石油股表現。