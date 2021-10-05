GlobalFoundries乘半導體市場熾熱之勢　正式申請IPO

2020年以來全球各地受到新冠疫情衝擊，令電子產品熱賣導致晶片需求量爆增，而晶圓代工產業迎來了難得的爆炸式榮景，資本市場亦希望透過此來分杯羹。全球第四大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries），於美國當地時間10月4日正式申請IPO，據悉其發行股票規模暫訂為10億美元，並以「GFS」為股票代碼在納斯達克（Nasdaq）掛牌。

格羅方德揭露其營運財務細節，2020年淨損13.5億美元，營收48.5億美元；2021年1月至6月營收，按年增長13%至30.4億美元，淨損縮小至3.01億美元，低於2020年的5.34億美元虧損。

格羅方德正式申請IPO，以股票代碼「GFS」在納斯達克掛牌。（美聯社）

格羅方德當前已放棄在先進製程方面與台積電、三星競爭，轉而聚焦成熟製程，在當前全球車企鬧晶片荒的情況下，格羅方德的一舉一動尤為令人關注。格羅方德目前主要生產5G射頻晶片、車用半導體等。

此前市場傳聞，美國晶片巨頭英特爾（Intel）有意收購格羅方德，不過沒有提出正式的收購邀約。此次格羅方德申請IPO，已經是明確表態沒有意願接受英特爾的併購邀約了。

格羅方德自2009年從超微（AMD）分拆，後來與新加坡的Chartered Semiconductor合併。目前最大的股東為阿布扎比主權基金麾下的穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment），它計劃讓格羅方德上市，據估計公司估值為300億美元左右。此次IPO顯然希望是希望在市場對半導體產業興趣攀抵歷來高點之際，吸引公開市場投資人青睞。