北向資金首9個月淨流入逾2900億人幣　規模創歷史新高

內地金融業今年以來對外開放持續，據內媒報道引述Wind數據顯示，今年首三季度，北向資金累計淨流入約逾2,918億元（人民幣‧下同），創歷史新高。

單計第三季度，北向資金累計淨流入681.86億元，其中7月淨流入107.62億元，8月淨流入269.05億元，9月淨流入305.19億元。外資亦繼續看好內地股市，8、9月淨買入額穩步提升。

同時，外資機構加速進入國內市場。近日資產管理公司路博邁（Neuberger Berman）獲准設立中國公募基金，這是繼貝萊德、富達基金之後，中國監管部門頒發的第三張外資全資公募基金牌照。

券商：外資進入A股市場原因有二

報道指，招商證券認為，從對海外機構的調查來看，疫情之後，國際投資者對中國資產的認可度和關注度進一步上升，中長期投資意願進一步增強。第一，人民幣國際化是中國資產被國際投資者接受的重要依托。第二，新冠肺炎疫情加劇低利率環境，進一步使得長期投資者青睞新興市場，中國市場吸引力上升。

報道亦引述國信證券研報稱，雖然此前外資流入流出波動放大，但目前A股市場在盈利好、估值低的組合下仍具備非常高的投資性價比。同時當前外資對A股配置比例依然處於低配狀態，長期來看外資持續淨流入依然存有空間。