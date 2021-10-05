理柏﹕上月強積金賬戶平均虧7098元　港股基金虧損逾4.5%

港股在9月份表現疲弱，美股亦偏軟，拖累強積金賬戶持有人回報。據理柏數據顯示，上月強積金整體虧損2.64%，以截至今年6月底止，本港強積金共有454萬名成員﹑總淨資產1.22萬億元計算，平均每個賬戶虧損7,098元。



上月日股基金表現遠勝港股基金

各類股票基金中，港股基金表現最差，當月下跌4.52%；大中華股票基金下跌4.25%；歐股基金跌4.17%；美股跌3.96%；日股基金則表現突出，整月回報達3.57%。

翻查資料顯示，恒生指數在整個9月累跌1,303點或5%。

相較以下，債券基金表現較佳，當中港元債券基金跌0.89%；環球債券基金跌1.27%。

在整個第三季，港股基金累跌14.08%，即每人平均虧損3.79萬元，年初至今則跌8.79%；美股基金在第三季取得1.38%升幅，年內回報達15.66%。

積金局指，強積金計劃成員應定期審視強積金投資組合， 並根據個人投資目標和風險承受能力作出相應調整 。

積金局﹕賬戶持有人忌試圖捕捉市況

對於理柏今日公布上月一眾強積金基金表現，積金局指出，了解強積金計劃成員一直十分關注強積金的投資表現 。儘管過去20年投資市場曾經歷大幅波動，強積金制度仍然能抵住多個經濟周期並為計劃成員的退休儲蓄增值。

積金局留意到股市的負面情緒，但指出強積金乃長達30至40年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。

強積金計劃成員應定期審視強積金投資組合， 並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整 。 計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，則可考慮預設投資策略 （ 俗稱「懶人基金 」)。

鍾建強稱對第四季投資市場表現，採取審慎樂觀態度。

恒傑鍾建強﹕亞太區股票基金可留意

強積金表現上月失色，賬戶持有人應當如何管理其賬戶內資產組合，以獲取更理想回想？恒傑保險僱員福利部總經理鍾建強指出，上月及整個第三季，港股受到恒大（3333）事件及內地監管機構對不同行業整頓，加上美國聯儲局將於短期內公布縮減買債計劃等因素影響。可是內地乃新冠肺炎疫情爆發，全球眾多經濟體中，經濟復蘇表現最強勁，以及美國通脹問題主要受到生產力尚未完全恢復影響，因此對整個第四季市況表現，採取審慎樂觀態度，並建議賬戶持有人可以視系乎其本人風險承擔能力，將部份資金泊入與亞太區股票相關基金。

他亦提醒賬戶持有人，強積金屬長線投資，而賬戶持有人每月供款，變相實施平均成本法。賬戶持有人不應因短期內市況波動便去調整投資組合，更不應視強積金組合為「炒股票」。在考慮投資組合時，須以潛在回報及個人能承受風險程度作考慮。