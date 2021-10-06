施政報告｜擬發展北部都會區　地產股普漲　新世界跑贏同業升近3%

香港特首林鄭月娥今日將發表任內最後一份《施政報告》，房屋土地議題料續成為民生議題重點，市場關注即將公布的政策措施，對一眾地產股的表現如何？



【13：08】地產股普漲

《施政報告》中提出，增加中短期供應，進一步檢視「綠化地帶」，釋放新界祖堂地，延伸補地價標準化至新界土地、「土地共享先導計劃」。

恒地（0012）升0.82%，新地（0016）升1.38%，信置（0083）跌0.38%，長實（1113）跌0.22%，當中新世界（0017）升勢強勁，揚2.58%，報33.85元。

【11：30】提出發展北部都會區

行政長官林鄭月娥今日（21日）公布新一份施政報告，於報告內提出，建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。這個面積達300平方公里的都會區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。

恒地（0012）跌0.65%，信置（0083）跌0.77%，長實（1113）跌0.33%，惟新世界（0017）升0.61%，新地（0016）升0.05%。

【09：46】地產股倒跌

恒地（0012）跌0.49%，信置（0083）跌0.57%，新世界（0017）跌0.15%，惟新地（0016）升0.36%，長實（1113）暫時沒有變幅。

【09：20】地產股今早齊高開

恒地（0012）升幅最大，股價高開1.15%，報30.9元，成交額559萬元；長實（1113）升1%，報45.45元，成交額274萬元；信置（0083）升1.34%，報10.58元，成交額69.32萬元。

新世界（0017）升0.91%，報33.3元，成交額179.82萬元；新地（0016）升0.46%，報98.45元，成交額1860萬元。