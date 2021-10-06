恒指曾倒升返24100水平　地產股抽升　中國建築飆逾1成｜持續更新

美股隔晚反彈，道指收升311點或0.92%，報34314點。標指揚升1.05%，收市報4345點。納指反彈1.25%，收市報14433點。上日因全球「死機」挫近半成的Facebook，收市回升2.06%。另外，全球能源供應持續緊張，紐約期油續創7年新高，收市升1.69%，每桶報78.93美元；布蘭特期油亦升1.6%，收報82.56美元，油股仍可看高一線？



港股周二開市即探底，低見23681點後才反覆倒升67點收市。「黑期」今早最新升約125點在24230點附近，料恒指今早高開。市場觀望今日特首宣讀施政報告以及有關地產出台政策。



【13:15】恒生指數倒升數點

恒生指數倒升數點，現報24105點，重上24100點水平。[恒生科指跌幅收窄，現跌17點或0.29%，報5937點。

【13:06】中國建築飆升一成一

恒生指數午後跌幅收窄，現報24007點，跌96點或0.4%。

新世界（0017）午後抽升2.5%，報33.85元；恒基地產（0012）亦轉升0.8%，新鴻基地產（0016）漲1.3%。

中國建築抽升11.32%，報7.67元；安樂工程（1977）升6.6%；利基（0240）升5.1%。

【12:03】恒指半日跌111點

恒指半日跌111點或0.46%，午報23992點；恒生科指午報5905點，跌49點或0.83%；恒生國指午報8438點，跌76點或0.9%。半日大市成交額569.26億元。

「三桶油」造好，中石油（0857）半日漲4%，午報4.13元；中海油（0883）亦漲2.5%，午報9.19元。

滙豐（0005） 逆市升近2%；平保（2318）漲2%，午報52.05元。

李寧（2331）半日插6.1%，午報85.1元，暫為表現最差藍籌。

阿里巴巴（9988） 半日升2.4%，午報138.5元；騰訊（0700）則跌0.13%，午報449.4元；美團（3690）亦跌1.4%，午報230.4元；小米（1810）挫1.4%，午報20.55元。

恒大汽車 （00708） 跌逾14%，午報3.26元。

地產股方面，新世界（0017）半日升1.5%，午報33.5元；恒地（0012）無升跌，午報30.55元；新地（0016）升0.2%，午報98.2元；長實（1113）則跌0.7%，午報44.7元。

【11:57】林鄭指研究容許「港股通」南向股票以人民幣計價

林鄭月娥提出，研究容許「港股通」南向股票以人民幣計價。港交所（0388）下跌0.42%，報472元。

【11:50】中國建築炒高逾7% 施政提多項基建

《施政報告》指出將建設港深西部鐵路連接洪水橋/厦村至深圳前海，同時北環綫經落馬洲河套地區港深創科園，及延伸至深圳新皇崗口岸。

消息帶動基建股，中國建築國際（3311）抽高，股價一度高見7.44元，飆8%，現造7.39元，仍炒高7.3%，成交有9,590萬元。

【11:37】港鐵跌幅收窄

政府擬興建5個鐵路項目，將北環線向北伸延，港鐵（0066）跌幅收窄，現跌0.8%，報41.75元。

【11:28】新世界轉升0.8%

林鄭月娥提出，將建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，新世界（0017）轉升0.8%，報33.25元；恒地（0012）跌0.65%，報30.35元；新地（0016）升0.15%，報98.15元；長實（1113）則跌0.44%，報44.8元。

恒生指數跌幅收窄至逾百點，報23935點。

【11:10】施政報告開始公布

行政長官林鄭月娥開始宣讀新一份施政報告，本港股市暫時未見有太變化，恒指最新報23881點，跌222點，國指最新報8395點，跌119點，科指最新報5877點，跌77點。

【10:52】恒大汽車插逾13%

恒大汽車（0708）瀉逾13%，報3.29元。該股先後遭多間上市公司包括中譽集團（0985）、藍河控股（0498）、意馬國際（0585）及威華達（0662）減持，股價沽壓顯著，最低曾見3.26元，現成交額2.59億元。

恒指現跌255點或1.06%，報23848點。恒生科指跌82點或1.38%，報5873點。

【10:26】水務板塊逆市造好

水務板塊逆市造好，北控水務（0371）暫時最多升11.7%，高見3.46升近6個月新高，最新報3.44元。中國光大水務（1857）升6.7%，報1.91元。

中國水務（0855）續創新高，見9.48元，最新升3.4%，報9.44元。集團日前公布，附屬銀龍與貴州樂水已訂立合作協議，內容有關貴州省直飲水項目的戰略合作。

【10:09】本地地產股普跌

本地地產股普跌，恒基地產（0012）跌1.4%，報30.1元；長實集團（1113）跌0.9%，報44.6元；新鴻基地產（0016）微跌0.3%，報97.7元；新世界（0017）亦微挫0.15%，報32.95元。

港鐵（0066）亦跌1.4%，報41.5元。

滙豐（0005）漲2.1%，報41.95元；恒生銀行（0011）則跌0.3%，報134.9元。

【09:58】內房股續下挫

內房股仍持續向下，融創（1918）跌近2%，報14.74元；SOHO中國（0410）挫逾3%，報2.05元；萬科企業（2202）微跌0.7%，報20.45元；中海外（0688）跌2.5%，報17.12元；潤地（1109）亦跌1.4%，報31.45元；碧桂園 （2007）跌1.2%，報7.7元。

【09:49】光伏股續走低

信義光能（0968）現跌4.03％，報14.3元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅逾一成，暫為最差表現藍籌。

內地限電政策令光伏太陽能板產能受阻，光伏股遭看淡；信義玻璃（0868）跌3.72%，報20.7元；福萊特玻璃（6865）跌2.6％，報35.15元。

恒生指數報23872點，跌231點或0.96％。

【09:42】恒指早段倒跌近百點

恒生指數最新倒跌93點或0.39%，報24010點；恒生科指亦跌39點或0.66%，報5916點。

阿里巴巴（9988）升幅收窄至1.7%，報137.6元。

平保（2318）亦倒跌0.8%，報50.6元。

中石油（0857）續揚4.03%，報4.13元，創新高。中海油（0883）升1.56%，報9.1元。

【09:20】恒生指數高開155點

恒生指數高開155點或0.64%，報24259點；恒生科指平開，報5955點；恒生國指開報8565點，升50點或0.44%。大市成交額達23.91億元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布今早停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開升0.8%，報3.83元。

騰訊（0700）高開0.9%，報454元；美團（3690）開升1.5%，報237元；阿里（9988）彈升2.49%，報138.6元；小米（1810）升近1%，報21.05元。

平保（2318）開升0.2%，報51.1元。友邦（1299）漲0.11%，報90.05元。

中海油（0883）漲0.45%，報9元；中石油（0857）亦升0.8%，報4元。中石化（0386）升0.8%，報3.95元。

地產股恒基地產（0012）、長實集團（1113）普遍升1%，新鴻基地產（0016）升0.5%。