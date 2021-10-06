港股倒跌逾200點　光伏股續走低　信義光能跌逾4%｜持續更新

美股隔晚反彈，道指收升311點或0.92%，報34314點。標指揚升1.05%，收市報4345點。納指反彈1.25%，收市報14433點。上日因全球「死機」挫近半成的Facebook，收市回升2.06%。另外，全球能源供應持續緊張，紐約期油續創7年新高，收市升1.69%，每桶報78.93美元；布蘭特期油亦升1.6%，收報82.56美元，油股仍可看高一線？



港股周二開市即探底，低見23681點後才反覆倒升67點收市。「黑期」今早最新升約125點在24230點附近，料恒指今早高開。市場觀望今日特首宣讀施政報告以及有關地產出台政策。



【10:09】本地地產股普跌

本地地產股普跌，恒基地產（0012）跌1.4%，報30.1元；長實集團（1113）跌0.9%，報44.6元；新鴻基地產（0016）微跌0.3%，報97.7元；新世界（0017）亦微挫0.15%，報32.95元。

港鐵（0066）亦跌1.4%，報41.5元。

滙豐（0005）漲2.1%，報41.95元；恒生銀行（0011）則跌0.3%，報134.9元。

【09:58】內房股續下挫

內房股仍持續向下，融創（1918）跌近2%，報14.74元；SOHO中國（0410）挫逾3%，報2.05元；萬科企業（2202）微跌0.7%，報20.45元；中海外（0688）跌2.5%，報17.12元；潤地（1109）亦跌1.4%，報31.45元；碧桂園 （2007）跌1.2%，報7.7元。

【09:49】光伏股續走低

信義光能（0968）現跌4.03％，報14.3元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅逾一成，暫為最差表現藍籌。

內地限電政策令光伏太陽能板產能受阻，光伏股遭看淡；信義玻璃（0868）跌3.72%，報20.7元；福萊特玻璃（6865）跌2.6％，報35.15元。

恒生指數報23872點，跌231點或0.96％。

【09:42】恒指早段倒跌近百點

恒生指數最新倒跌93點或0.39%，報24010點；恒生科指亦跌39點或0.66%，報5916點。

阿里巴巴（9988）升幅收窄至1.7%，報137.6元。

平保（2318）亦倒跌0.8%，報50.6元。

中石油（0857）續揚4.03%，報4.13元，創新高。中海油（0883）升1.56%，報9.1元。

【09:20】恒生指數高開155點

恒生指數高開155點或0.64%，報24259點；恒生科指平開，報5955點；恒生國指開報8565點，升50點或0.44%。大市成交額達23.91億元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布今早停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開升0.8%，報3.83元。

騰訊（0700）高開0.9%，報454元；美團（3690）開升1.5%，報237元；阿里（9988）彈升2.49%，報138.6元；小米（1810）升近1%，報21.05元。

平保（2318）開升0.2%，報51.1元。友邦（1299）漲0.11%，報90.05元。

中海油（0883）漲0.45%，報9元；中石油（0857）亦升0.8%，報4元。中石化（0386）升0.8%，報3.95元。

地產股恒基地產（0012）、長實集團（1113）普遍升1%，新鴻基地產（0016）升0.5%。