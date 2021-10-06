施政報告｜滙豐、中銀香港及渣打歡迎鞏固港國際金融中心舉措

對於新一份《施政報告》，滙豐表示，當中提到關於鞏固香港國際金融中心的相關舉措表示歡迎。

滙豐：施政對金融、數碼發展及氣候變化方面均歡迎

滙豐香港署理行政總裁林慧虹表示，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，在包括滬港通、深港通、債券通，以及即將推出的理財通等互聯互通措施下，集團相信，市場對使用人民幣作為融資、支付、風險管理及財富管理產品的需求將有增無減，若進一步擴大本港的人民幣產品，將受到境內外投資者和企業的歡迎。

在數碼發展方面，林慧虹表示，粵港澳大灣區正轉型成為全球技術和創新樞紐，這些新機遇將帶動區內對國際金融服務的需求不斷上升，正正是香港的優勢。同時透過善用科技支援實體經濟，推出用作評估中小企信貸風險的商業數據通，可以滿足中小企的需要。

在氣候變化方面，集團指，樂見香港訂出2050年前達至碳中和的發展藍圖。當經濟逐步轉型至低碳的模式，極需要資金的支持，除了政策的配合，銀行業發揮關鍵的作用。林指出，香港已邁向更綠色的金融體系，當局針對不同行業減少碳排放的措施可以創造更多綠色產品的需求，強化區域綠色金融樞紐的地位。

中銀香港：施政為港確立八大中心競爭力

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜認為，新一份《施政報告》重點闡述如何借助中央支持、提升國家「十四五」規劃，為香港確立八大中心的競爭力，打造更美好未來提供政策方向。

孫煜指出，其中，提升國際金融中心地位被放在首位，指明未來將從支持港交所改善上市機制等5個方面發力，相信將促進香港金融市場進一步發展壯大，助力香港國際金融中心高帆遠航。

孫煜稱，雖然目前全球經濟受疫情影響仍在恢復當中，香港經濟結構有待優化，但金融業極具優勢，國家實施「十四五」規劃和不斷深化金融改革開放，是香港經濟、尤其是金融業發展的最大機遇所在。他進一步指出，不斷發展壯大的人民幣市場是發展香港全球金融中心的關鍵一環，因為人民幣走出去是大勢所趨，香港將可在其中發揮重要的作用，並由此帶來更多共同利益。

孫煜認為香港金融業的發展，離不開與粵港澳大灣區的深度融合。未來兩地應在創新金融、民生金融、絲路金融、綠色金融以及加強互聯互通等方面發力，同時緊緊抓住前海和橫琴兩大合作區開放發展帶來的新機會，在金融制度銜接和規則對接方面率先取得突破，共同把大灣區發展成為具全球影響力的國際金融樞紐。

渣打﹕對建議成立一站式沙盒聯網感鼓舞

渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，《施政報告》的措施能推動業界研發更多離岸人民幣產品和工具，豐富香港和內地投資者的選擇，加強本港作為離岸人民幣結算中心的角色，並進一步擴大離岸人民幣的資金池，有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。

此外，報告中建議與內地成立一站式沙盒聯網，促進跨境金融科技的研發。渣打香港對此感到鼓舞，我們認為金融科技是未來業界發展大趨勢，能讓銀行業界提供更優質和便利客戶的服務，期盼相關措施能夠早日落實。