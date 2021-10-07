恒指維持24500水平　科指跑出漲4%　本地地產股上揚｜持續更新

美國國債觸頂危機呈紓緩，參議院共和黨「讓步」提議暫時豁免國債上限至12月。美股隔晚先跌後升，道指早段一度插水459點，收市轉升102點，標指轉漲0.41%，納指倒升0.47%。



恒指昨日跌137點或0.57%，收報23966點；華置（0127）昨晚通告指，建議將公司私有化及撤回上市地位，作價為每股4元，較9月29日停牌前2.9元有37.9%溢價，今早復牌。截至09時正，「黑期」今早升約240點在24150點附近，料港股今早重上二萬四點。



【10:40】科指跑贏漲4%

恒指維持升幅逾500點，現升508點或2.12%，報24475點；恒生科指報6081點，升215點或3.67%。

地產股跑出，恒地（0012）仍升6.4%，報32.45元，暫為表現最好的恒指成份股。長實（1113）微升2.2%，報45.95元；信置（0083）漲2.9%，報10.72元；新世界（0017）亦升3%，報34.6元；新地（0016）升4%，報103.5元。

啤酒股上揚，潤啤（0291） 升逾5%，報56.35元；百威亞太（1876）升3.9%，報20.7元；青啤（0168）升2.5%，報61.65元。

【10:03】恒大汽車抽升逾一成

恒大汽車（0708）抽升近12%，高見3.63元，現報3.61元，仍漲11.77%。

【09:54】網易暴升近一成

科指勁升209點或3.57%，報6075點。

美團（3690）一度飆6%，高見242.6元，現報241.2元，仍升5.5%，成交額12.72億元；快手（1024）六揚6.3%，報84.5元；網易（9999）勁升逾9%，報140元；阿里巴巴（9988）揚4.4%，報143.3元；騰訊（0700）升3.1%，報460.4元。

恒生指數最新升538點或2.25%，報24504點。三桶油下挫，中海油（0883）吐2.8%，報8.91元；中石油（0857）亦瀉4.1%，報3.97元；中石化（0386）微跌0.7%，報4.01元。

【09:37】新經濟股領升 美團大漲逾4%

恒指開市後飆升逾500點，現升507點或2.12%，報24474點；恒生科指報6051點，升185點或3.17%。

恒地（0012）大漲近6%，報32.3元，暫為表現最好的恒指成份股。

友邦（1299）上揚1.8%，報91.1元；滙豐（ 0005）漲1.9%，報43.25元。

騰訊（0700）上揚3.1%，報460.4元；美團（3690）大漲逾4%，報239.2元；阿里（9988）續揚4.2%，報143.1元；小米（1810）升3.2%，報21.2元。

【09:20】恒生指數高開372點

恒生指數高開372點或1.56%，報24339點；恒生科指高開121點或2.07%，報5987點；恒生國指開報8551點，升138點或1.65%。大市成交額達32.61億元。

騰訊（0700）高開1.9%，報455元；美團（3690）開升3.6%，報236.8元；阿里（9988）彈升2.9%，報141.3元；小米（1810）升2.19%，報21元。

滙豐（0005）大漲1.5%，報43.1元；平保（2318）漲1.5%，報53.4元。

油股中海油（0883）吐1.6%，報9.02元；中石油（0857）亦瀉2.2%，報4.05元；中石化（0386）平開，報4.04元。

華置（0127）高開28%，報3.71元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布今早停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開跌0.3%，報3.22元，恒騰（0136）平開，報2.09元。