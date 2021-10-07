大市信心薄弱　籲投資者站黃線後防守　宜觀望北水效應｜許繹彬

大市踏入傳統股災月，在首三個交易日果然應聲下跌，24000關口亦已失守，更曾一度下瀉至跌近23800的水平。港股疲弱走勢仍然持續，成交更見顯著萎縮，不足千億。港股之所以如此淡靜，相信除因為國內國慶假期而令北水暫停南下之外，上月曾出現多個板塊輪流恐慌性急插的情況，導致投資者出現信心危機，入市審慎及驚惶。

口服藥試驗有進展 疫苗股大挫

以本周一為例，市場傳出美國藥廠默克宣布，新冠肺炎口服藥試驗取得最新進展，此藥在測試時有良好表現，相信能有效把重症住院或病故風險降低一半。儘管此消息僅是「只聞樓梯響」或「推算」，但足以令本港疫苗股全線出現「直插無水花」的情景。

首當其衝的就是代理復必泰疫苗的復星醫藥（2196），股價大跌近20%，而相關股份如康希諾（6185）及開拓藥業（9939）分別急跌約23%及25%；而藥明生物（2269）亦下跌近10%。

物管股借消息炒上更「嘔凸」

另外，大市亦顯得特別「短癮」，據內媒引述，合生發展（0754）將會收購恒大（3333）旗下其中一個金蛋——恒大物業（6666）51%的股權，消息一出，一眾物管股便落鑊跟炒一轉，若然投資者抱著「有食唔食罪大惡極」的心態，紛紛獲利回吐後，第二天股價便出現「跌凸」的情況。

筆者認為，現階段港股出現「跟跌唔跟升」的情況，儘管美股曾出現較為大幅調整，但隔日便會收復部份失地，但港股則沒有跟隨反彈，相信是仍未有擺脫劣勢的助力。

大市前路未明 建議先行站在黃線後防守

板塊方面，科技股受政策所影響，復元之路變得舉步為艱；地產股則受到恒大去向未明而進退失據，因為儘管傳出其變賣資產的消息，但眾所周知其只能減債，已並非可以救亡，因此前景仍然成疑。

加上全球均出現「心慌慌」的情況，晶片荒、能源荒、人力荒等均會拖慢經濟復甦的步伐，更會做成通脹，料相關消息會令全球大市出現「突如其來」的波動；故建議先行站在黃線後防守，留待本周五國內股市復市，北水力度會否增強，及大市能否守穏23600水平，而上望則能否突破並企穩24800水平。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。