聯儲局經濟學家警告：加密貨幣威脅美元地位

聯儲局經濟學家在一份最新研究報告中警告稱，加密貨幣的迅速崛起可能會威脅到美元在全球市場上的主導地位。

《新浪美股》報道，聯儲局經濟學家Carol Bertaut、Bastian von Beschwitz和Stephanie Curcuru在他們的新論文《美元的國際角色》中寫道，比特幣和以太幣等私人數字貨幣，以及政府支持的數字貨幣，可能會減少人們對美元的依賴。

他們的理由是消費者和投資者偏好的變化，而新產品可能會改變預期成本和收益的平衡。

但這篇論文補充稱：「即便如此，單靠科技本身，也不太可能完全抵消美元長期佔據主導地位的原因。」

這份研究報告出爐之際，聯儲局預計很快將發布另一份備受期待的報告，內容是美國是否應發行央行數字貨幣（CBDC）。

但聯儲局的主要官員意見不一。雖然聯儲局主席鮑威爾對CBDC表示了一些開放態度，但其他聯儲局官員，如副主席蘭德爾·夸爾斯（Randal Quarles），則持更懷疑的態度。

夸爾斯在7月份表示，雖然公眾對數字美元的興趣已經達到「狂熱程度」，但美元已經高度數字化，他說，這種安排「對國家和經濟都有好處」。

除了數字貨幣，聯儲局經濟學家的研究報告強調了另外兩個短期挑戰可能影響美元的國際地位。

其中之一是歐洲的持續一體化，歐洲是一個擁有健全制度和自由貿易的大型經濟體。這些經濟學家特別提到，歐盟在疫情最嚴重時期決定發行聯合擔保債券。

如果歐洲的財政一體化取得進展，並形成一個龐大、流動性強的歐盟債券市場，歐元作為儲備貨幣可能變得更具吸引力。「通過加強歐盟主權債務市場基礎設施和引入數字歐元，這種整合可能會加速。」

儘管如此，聯儲局經濟學家認為美元仍將保持吸引力。他們寫道：「如果沒有任何大規模的政治或經濟變化損害美元作為價值儲存手段或交換媒介的價值……在可預見的未來，美元可能仍將是這個世界的主要國際貨幣。」