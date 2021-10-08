恒指尾市揚近百點　阿里續飆逾半成｜持續更新

聯邦政府的債務違約危機暫時化解，隔晚美股三大指數齊向上。道指曾飆升558點，全日高見34975點；收市仍升337點或0.98%，報34754點。標指揚0.83%，收市報4399點。納指漲1.05%，收市報14654點。



港股昨日「乾升」735點，收報24701點，多個板塊表現突出如科網股、地產股，惟石油股受消息影響而回吐。今日A股復市，市場一般觀望北水重臨效應，「黑期」升約180點在24880點附近，料恒指或上試20天線（ 24722點）。



【15:43】阿里巴巴續飆5.3%

恒指尾市升60點，現報24762點；科指升0.18%，報6183點。

阿里巴巴（9988）續飆5.3%，報155元。

平保（2318）漲2.4%，報57.65元。

【15:15】A股復市首日 成交逾萬億元人幣

A股三大指數走勢不一。滬指逼近3600點收市，收報3592點，升24點或0.67%，成交額4,930億元人民幣。

深證成指高開高收，最高見14489點，收報14414點，升105點或0.73%，成交額5677億元人民幣，兩市合共成交額10,607億元人民幣。

創板指偏軟，收報3243點，跌1點或0.44%。

【13:43】譚仔上市翌日續插9%

恒指最新報報24735點，倒升33點或0.14%；恒生科指亦升10點或0.16%，報6182點。

阿里巴巴（9988）維持4%升幅，報153.3元。

譚仔國際（2217）上市翌日再跌逾一成，低見2.75元創上市新低，現報2.8元，仍跌9.1%。

【12:00】阿里巴巴逆市升逾3%

恒指半日倒跌65點或0.26%，午報24636點；恒生科指跌30點或0.49%，午報6141點；恒生國指午報8690點，跌22點或0.26%。大市半日成交額達947.57億元。

阿里巴巴（9988）逆市升3.3%，午報152.2元；騰訊（0700）升0.34%，午報473元；美團（3690）無升跌，午報250.8元。

瑞聲 （2018）盈警跌逾13%，午報31.55元，為跌幅最大藍籌。

【11:36】創板指獨憔悴

上證指數半日升11點或0.33%，午報3579點，成交額3,437.84億元人民幣；深證成指午報14387點，升78點或0.55%，成交額3,963.74億元人民幣。

創業板指午報3231點，跌13點或0.41%，成交額1,348.36億元。

【11:17】恒指24700點拉鋸

恒指最新再度轉跌約12點，報24689點。

【11:14】華潤電力穿20元大關

電力股全線走低，華潤電力（0836）跌穿20元大關，勁瀉逾11%，現見19.56元，成交額7.17億元。

其他電力股，龍源（0916）亦急挫10.6%，報16.06元；中國電力（2380）急挫8.25%，報3.67元；中廣核新能源（1811）插9.07%，報7.82元；大唐新能源（1798）插9.2%，報3.76元。

恒生指數24700點拉鋸，現升15點或0.06%，報24717點；恒生科指微升23點或0.37%，報6195點。

【10:44】藥明生物急瀉逾7%

藥明生物（2269）急瀉4.8%，報113.3元。

體育用品股李寧（2331）亦挫7.5%，報79.5元；特步（1368）跌5.28%，報9.85元；安踏（2020）跌2%，報131.9元。

恒生指數升逾50點，現報24755點；恒生科指報6206點，升34點或0.56%。

【10:13】平保抽升逾2%

華夏幸福（滬：600340）一度飆近一成，隨即漲停。漲停前報4.41元人民幣。

持有華夏幸福的平保（2318）亦抽升逾2%，高見57.75元，現報57.45元，仍升2.04%。成交額9.73億元。

【10:04】堡獅龍曾回吐半成

堡獅龍（0592） 一度回吐半成，低見1.18元，現跌3.15%，報1.23元。

【09:44】瑞聲大瀉14.4%

恒指升幅急收窄，現報131點或0.53%，報24832點；恒生科指報6228點，升56點或0.92%；國指現報8777點，升64點或0.74%。

ATM升幅亦收窄，騰訊（0700）升2.4%，報482.8元；阿里巴巴（9988）漲3.7%，報152.8元；美團（3690）升1.4%，報254.2元。網易（9999）續揚5.5%，報146.6元。

瑞聲（2018）大瀉14.4%，報31.3元。

友邦（1299）倒跌0.7%，報89.65元。

【09:30】A股復市首日 滬指現升逾1%

A股復市首日，上證指數開市報3609點，現報3607點，升39點或1.11%；深證成指報14439點，開升130點或0.91%。

創業板指開市報3259點，現報3253點，升8點或0.26%。

【09:20】恒生指數高開363點

恒生指數高開363點或1.47%，報25064點；恒生科指高開129點或2.1%，報6301點；恒生國指開報8838點，升125點或1.44%。大市成交額達39.01億元。

騰訊（0700）高開近4%，報490元；阿里巴巴（9988）開升4.8%，報154.4元；美團（3690）漲近3%，報258.2元。

友邦（1299）漲1.6%，報91.75元，重上90元大關。滙豐（0005）亦升1.7%，報44元。平保（2318）開升2.1%，報57.5元。

中石油（0857）上揚1.5%，報4.1元；中海油（0883）亦升1.5%，報8.98元；中石化（0386）微升0.2%，報4.09元。

華置（0127）微漲0.26%，報3.83元。

恒大汽車（0708）漲2.7%，報3.45元。