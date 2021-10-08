科技股領軍　恒指挑戰二萬五　北水今回歸｜港股早評

港股昨乾升735點，報24701點，今日A股復市，兼北水回歸。外圍股市有所回穩，有望支撑港股向上。

科技股昨日抽升，並由ATM領軍，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）昨日分別大升5.6%、7.3%和9.7%，惟監管環境未見放鬆，宜視作短線反彈。同時，資金流入一些早前捱沽的股份，如平保（2318）、中人壽（2628）等，可觀察會否同樣與科技股一樣因價殘而反彈。

另外，瑞聲（2018）昨日發盈警，預期截至今年9月底止，第三季盈利按年減少1.66億至2.1億元人民幣，即約51%至61%。與去年第三季的重大滙兌收益相比，瑞聲科技預期，今年第三季滙兌收益大減或錄得滙兌損失，在很大程度上導致集團淨利潤減少。而且疫情引起全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及國內客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型，導致需求減弱，對集團今年第三季淨利潤帶來重大不利影響。

瑞聲昨日發盈警，預期截至今年9月底止，第三季盈利按年減少1.66億至2.1億元人民幣，即約51%至61%。

內房銷售壓力未減 中海外9月銷售跌四成

內房「金九銀十」或不再，除了恒大（3333）表明9月回款有壓力後，行業亦有銷售難關。

中海外（0688）9月合約銷售額203.7億元人民幣，按年減少41.6％，而相應的已售樓面面積約為110.2萬平方米，按年下跌30%。2021年首九個月，中海外累計合約物業銷售金額約2,753億元人民幣，相應的累計已售樓面面積約1397.14萬平方米，分別按年增加7%及1.9%。

美國債務問題暫化解 美債息抽升至1.58厘

美國債務上限問題暫時化解，美國參議院通過將債務上限延長至12月3日及增加4800億美元的法定借款，交由眾議院表決。美股昨愈升愈有，道指曾升逾500點，收市升337點或1%，報34754點。標指揚0.8%，收市報4399點。納指漲1%，收市報14654點。

然而，不得不留意美債息去向，美國10年債息大幅抽升至1.58厘，創近4個月新高。美匯亦企穩94水平，較為強勢，對新興市場較有壓力。